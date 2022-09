¿Cumples 18 años este 2 de octubre o recién has cumplido la mayoría de edad y no sabes si debes votar, o no, en las Elecciones Regionales y Municipales 2022? La respuesta es sí. Aquí te explicamos el porqué y absolvemos otras interrogantes, como la posibilidad de sufragar con el DNI amarillo.

La jornada electoral se realizará desde las 7 de la mañana y finalizará a las 5 de la tarde, pero para evitar aglomeraciones la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha realizado un horario escalonado, entre otras medidas como el uso obligatorio de mascarilla y el distanciamiento social.

Para este domingo 2 de octubre un total de 24′759,909 peruanos y 153 extranjeros han sido convocados para elegir a sus autoridades, de acuerdo con el padrón proporcionado por Reniec, que incluye a los nuevos votantes. Si recién cumplirás 18 años, toma en cuenta está nota y mira dónde te toca votar.

SI CUMPLO 18 AÑOS EL DÍA DE LAS ELECCIONES, ¿DEBO ACUDIR A VOTAR?

Sí. Las personas que cumplen 18 años hasta el 2 de octubre están habilitadas en el padrón electoral que entregó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para las Elecciones Regionales y Municipales 2022. La lista se cerró el pasado 2 de octubre de 2021 y todos los ciudadanos, incluso los que debían alcanzar la mayoría de edad hasta el día de los comicios, están llamados a emitir sus votos. Las personas que no cumplan con este deber cívico, deben pagar una multa. Recuerda que el voto el obligatorio.

SI NO CAMBIE EL DNI AMARILLO POR EL AZUL, ¿PUEDO VOTAR EN LAS ELECCIONES 2022?

El Reniec permite votar con el DNI vencido y el DNI amarillo -que es el de menores de edad- el día de las Elecciones. De esta manera, este grupo poblacional podrá elegir a sus representantes políticos para los próximo cuatro años, de acuerdo con una Resolución Jefatural 000161-2022/JNAC/Reniec, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

Jóvenes de 18 años con DNI amarillo podrán votar el domingo 2 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, informa el Reniec (Foto: Andina)

¿CUÁNTOS NUEVOS ELECTORES HABRÁ EN LOS COMICIOS 2022?

El padrón electoral se cerró el 2 de octubre del 2021 e incluyó a 578 mil ciudadanos que cumplían 18 años hasta el día de las votaciones. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que aún falta que 140 mil personas cambien el DNI amarillo por el azul o el electrónico.

¿DÓNDE ME TOCA VOTAR ESTE DOMINGO 2 DE OCTUBRE?

Para conocer cuál es tu local de votación, debes hacer lo siguiente:

Ingresa al link oficial de la ONPE : https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ Ingresa tu número de DNI o nombres y apellidos.

¿CUÁL ES LA MULTA POR NO VOTAR?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso las siguientes multas electorales para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, de acuerdo con la Ley Nº 28859 y la clasificación de los distritos realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Omisos

Omiso que habita en distrito no pobre: S/92.00.

S/92.00. Omiso que habita en distrito pobre: S/46.00.

S/46.00. Omiso que habita en distrito pobre extremo: S/23.00.

Miembros de mesa