Un total de 505,938 ciudadanos fueron seleccionados por la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE) como miembros de mesa, entre titulares y suplentes, para las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. ¿Sabes qué sucede si no cumplen con su deber en Elecciones Regionales y Municipales 2022?

Un total de 24 millones 760 mil 62 peruanos y extranjeros han sido llamados para participar de los comicios para elegir a los próximos gobernadores para elegir a las autoridades regionales y edilicias el próximo 2 de octubre para el periodo 2023-2026.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL MIEMBRO DE MESA?

Los ciudadanos elegidos como miembros de mesa tendrán la responsabilidad de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio en las mesas de sufragio que se deberán instalar en todo el país. Cada mesa de sufragio está reservada para 200 electores como mínimo y 300 como máximo.

¿CUÁL SERÁ LA MULTA POR A LOS MIEMBROS DE MESA QUE NO ACUDAN A CUMPLIR CON SU DEBER?

La multa para los miembros de mesa que no cumplan con su deber y/o no asistieron o se negaron a integrar la mesa de sufragio en calidad de titular o suplente, en un determinado proceso electoral. Ten en cuenta que, si no acudiste a votar y eres miembro de mesa, debes pagar dos multas ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Multa por no cumplir como miembro de mesa

Titulares y suplentes: S/230 por no ser miembro de mesa.

Multa por no votar

Depende del estado económico:

No pobreza: S/92.

S/92. Pobre: S/46.

S/46. Extrema pobreza: S/23.

Las multas se deben pagar ante el Jurado Nacional de Elecciones (Foto: El Comercio)

¿CUÁNTO LE PAGARÁN A LOS MIEMBROS DE MESA EN ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que para estas Elecciones Regionales y Municipales 2022 se les pagará a cada uno de los miembros de mesa, que participe en la jornada electoral del 2 de octubre, un total de 120 soles.

¿CUÁNDO SABRÉ SI SOY MIEMBRO DE MESA?

A partir de agosto, se publicará la lista de los ciudadanos que han sido elegidos miembros de mesa, indicó el subgerente de investigación electoral de la ONPE, José Carlos Urbina. Luego, se habilitarán los canales de capacitaciones presenciales y digitales a través de la ONPE.

¿CUÁNDO SERÁN CAPACITADOS LOS MIEMBROS DE MESA?

Los miembros de mesa serán preparados por los especialistas de las oficinas descentralizadas de procesos electorales y podrán participar en las jornadas de capacitación previstas para los domingos 18 y 25 de setiembre.

¿QUÉ AUTORIDADES SE ELEGIRÁN EL PRÓXIMO 2 DE OCTUBRE?

Hay 25 regiones y 1,890 municipios provinciales y municipales en el Perú. En la jornada electoral se deberán elegir a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 342 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales y 1,715 regidores provinciales; y 1,694 alcaldes distritales y 9,036 regidores distritales.