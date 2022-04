A las 02:00 a.m. empezó la inamovilidad ciudadana dispuesta por el Gobierno en Lima y Callao, que se prolongará hasta las 11:59 p.m. dispuesto al borde de la medianoche por el jefe de Estado, Pedro Castillo.

En un mensaje a la Nación, el presidente anunció que “el Consejo de Ministros, de conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política, decretó el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en las provincias de Lima y Callao”.

La Policía Nacional del Perú (PNP) junto a las Fuerzas Armadas se encargarán de mantener el control del orden interno. Pese a que en medianoche se emitió el decreto supremo que dispone la inmovilización social, qué implica ello, qué pasará con las personas que tienen que trabajar hoy; qué pasará con las personas que necesitan ir al mercado.

El ministro de Justicia, Félix Chero, dio detalles de lo que funcionará a lo largo del día. “La medida que ha adoptado tiene el voto unánime de los miembros del Consejo de Ministros”, apuntó en diálogo con Exitosa.

Agregó dijo que los actos de violencia son terceras personas, que no son representativas de los transportistas en paralización. A continuación diez cosas ha tomar en cuenta:

1.- ¿Los congresistas podrán laborar hoy? Sobre el particular, el ministro de Justicia dice que los congresistas podrán laborar con normalidad. “Los congresistas de la República, los ministros de Estado y todos los altos funcionarios que están al servicio de la Nación, deben entender que las medidas de emergencia, no los involucra. No se puede politizar la medida. Todos los congresistas pueden trabajar”.

2.- ¿Quiénes pueden salir en toque de queda? Al respecto, el representante del Ejecutivo dijo que se van a cubrir todas las actividades esenciales como salud y de primera necesidad. “Lo demás esta decretado la inmovilidad para prevenir actos de violencia y salvaguardar la integridad de las personas así como el orden público así la propiedad pública y privada”.

3.- ¿Las personas que transiten por la calle, serán detenidas? Chero dijo que no. “Todas las personas que transiten por la calle pacíficamente va ser orientado por las fuerzas armadas y la policía nacional para orientarlos sobre la medida e indicarlos los servicios que están siendo dispuesto”.

4.- ¿Las FF.AA. estarán en las calles? Sobre el particular el ministro dijo que si van a salir las FF.AA. “A partir de las 02:00 AM todo está bajo el control de las FF.AA y la PNP”.

5.- ¿Hay personas que no están enterados del toque queda, se va poder controlar? Chero dijo que sí “en la medida que exista una correcta recomendación”.

6.- ¿Qué pasará con las personas que viven del día, cómo se les va a compensar? Dijo que “se está evaluando todas las posibilidades y escenarios”. “Cuando hay medidas excepcionales también hay sacrificios”, acotó.

7.- ¿Se va ampliar la medida a otras regiones? Al respecto, dijo que desde del Ejecutivo “se está evaluando esta posibilidad, de acuerdo a los reportes que se tenga y de las notas de inteligencia”.

8.- ¿Inmovilización en Lima y Callao se va ampliar a más días? Dijo que “también se está evaluando, dependiendo si hubiera incidencias mayor”.

9.- ¿Se va atender en los supermercados y mercados? “Sí, porque son actividades esenciales. En orden y tranquilidad”.

10.- ¿El Metropolitano y los corredores, van a funcionar? No -afirmó- porque hay “inmovilización a todos los servicios públicos y privados”.

11.- ¿Pases laborales? Dijo que “no se necesita pases laborales” para las personas que transitan. Cabe precisar que la web por la que se obtiene el pase laboral, no funciona.

12.- Sobre los vuelos programados para hoy dijo que “se tendrán que reprogramar”. No precisó cómo se va a compensar el vuelo perdidos a los ciudadanos.

La inmovilización social regresó, pero solo para Lima Metropolitana y Callao. Aquí conocerás todos los detalles del Decreto Supremo en el que se formaliza esta medida por 22 horas seguidas.

El Presidente de la República, Pedro Castillo, anunció mediante un mensaje a la nación la inmovilización ciudadana en Lima y Callao para este martes 5 de abril del presente año. Este decreto aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros se da a causa por los actos de violencia y bloqueo de carreteras del paro de transportistas en todo el país. (Fuente: TV Perú)