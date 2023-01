La presidenta Dina Boluarte afirmó hoy, martes 17 de enero, que la Policía Nacional desbloqueará vías para garantizar el abastecimiento de gas y combustible en las regiones, pues debido a las protestas se va reportando desabastecimiento de hidrocarburos, y en algunas zonas del país también se va elevando el precio.

“Hay que hacer un llamado a la reflexión a estos señores que con justa razón salen y están protestando pacíficamente, pero bloquear carreteras y no permitir que estos camiones que llevan el gas o combustible ya sale de la protesta pacífica. Nosotros a través de la Policía, que está siempre al servicio de la comunidad, estarán abriendo estas carreteras para que lleguen estas cisternas con gas ”, señaló en una actividad organizada por Essalud, en Jesús María.

“Quiero llamar a estos señores que están tomando estas medidas de protestas al margen de la ley como bloquear carreteras, creo que el derecho de la protesta de ellos bloqueando carreteras termina porque el derecho de peruanos, que somos la mayoría, queremos transitar con libertad y no estar siendo coaccionados”, agregó.

La jefa de Estado criticó el accionar de un grupo “minorista” que, según mencionó, aprovecha el panorama de manifestaciones para apelar al chantaje a fin de obligar a los ciudadanos a participar de estas movilizaciones.

“Ayer, por ejemplo, hemos estado reunidos con la institución católica, evangélica y demás donde he podido recibir que, en estas comunidades altoandinas, las hermanas y hermanos que salen a las protestas están siendo chantajeados, están siendo coaccionados porque les dicen: ‘si no vas a marchar te vamos a pedir una cuota de S/ 100, si no vas a marchar te vamos a cortar el suministro de agua, si no vas a marchar vamos a quemar tu casa’. Creo que eso ya no es una protesta sana, eso no es una protesta pacífica”, mencionó.

“No queremos estar llegando al chantaje para que estos señores minoritarios que quieren quebrantar la democracia y el estado de derecho puedan estar jugando con la tranquilidad de las personas que quieren vivir en paz y quieren trabajar y producir esas economías para sus hogares”, refirió Boluarte.

La mandataria también recordó que entre las regiones más afectadas por las movilizaciones sociales es Cusco donde el turismo ha “disminuido tremendamente”.