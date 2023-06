Denuncian que el programa Lurawi del MTPE no genera empleos

Un reportaje de Punto Final reveló que Lurawi Perú, programa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que genera empleos temporales en beneficio de las personas vulnerables del país, no están cumpliendo con su finalidad.

El dominical recordó que este programa prioriza la participación de las poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y las que fueron víctimas del periodo de violencia de 1980 al 2000.

En esa línea, resaltó que en 2021 Lurawi generó 284 mil empleos temporales, mientras que en 2022 esa cifra empezó a descender y se estableció en 239 mil. Sin embargo, en lo que va del 2023, solo ha alcanzado 7,000 empleos.

Punto Final develó se comunicó con una trabajadora del programa, quien denunció que existe falta personal a nivel nacional para cumplir correctamente su labor. También resaltó que este año no existe ninguna clase de coordinación sobre el tema.

“Falta personal a nivel nacional. No tenemos si siquiera personal de planta. Al lanzar convocatorias tienen que implementarse, porque el personal no te va a abastecer. O sea, tú no puedes hacer un seguimiento de actividades sin personal. Este año la verdad no hay ningún tipo de coordinación, no nos han implementado personal”, declaró una trabajadora para el programa.

Frente a ello, su pudo conocer que a finales de 2022, Lurawi gastó S/ 137 mil en viáticos para que funcionarios de Lima viajen a todas las provincias a capacitar a alcaldes salientes y entrantes.

Mientras que para el 2023, hay una propuesta para realizar la misma capacitación a autoridades locales, pero esta vez con un gasto de casi medio millón de soles.

