En su primera semana como Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez se reunió con dos grupos relacionados a la extrema derecha, La Insurgencia y Los Combatientes, el cual lo lidera Roger Ayachi Soria, según el registro público de visitas.

Ante los cuestionamientos, el defensor del Pueblo indicó que la reunión tuvo lugar ante las manifestaciones que dicho grupo realizaba en los exteriores de la sede principal.

“Si me están cuestionando por haberme reunido, dicen, con unos dirigentes cuestionados; yo creo que hay que abrir un nuevo capítulo. Yo he venido para construir democracia, para hablar de democracia y para vivir en democracia. Eso me obliga a recibir a todos y me obliga a respetar todo tipo de opiniones”, indicó a los medios.

En esa línea, afirmó que no habría problemas con reunirse con Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Posible. “¿Por qué no? (Debo reunirme) con todos”, resaltó.

Finalmente, Gutiérrez negó haber tenido algún vínculo con el ex subsecretario general de la Presidencia, Beder Camacho, investigado por el caso ‘Gabinete en las Sombras’.

