El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, John González, sostuvo este miércoles que las reservas para hospedajes del primer trimestre se perderían si las protestas que se retomarán este 4 de enero se radicalizan y se asemejan a las ocurridas en diciembre pasado. Recordó que la región perdió 3 millones de soles diarios por las movilizaciones pasadas.

“(Si siguen las protestas) eso continuaría arrastrando (la cancelación de) las reservas (de hoteles) que se han estado programando pues tendrían que ir ampliándose a un tiempo mucho más prolongado. Entonces ya no solo serían los meses de enero y febrero sino se prolongaría a marzo o un poco más y que perjudicaría definitivamente la actividad turística no solo de este semestre sino del año porque esto trae como cola no solo la cancelación de paquetes de ahora sino ya perjudica el turismo de todo el año porque la mala imagen que se emita desde el Cusco, pues perjudica el turismo en todo el Perú y eso hace que la gente se sienta insegura de llegar a Cusco y visitar Machu Picchu”, señaló en diálogo con TV Perú.

Mencionó que por el momento hay solo algunas zonas de Cusco que vienen acatando la movilización convocada para hoy, 4 de enero, en conta del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Para González existen ciudadanos que son obligados a participar de estas protestas.

“Por ahora se ve que hay una situación irregular. Hay algunos lugares que están acatando el paro de manera conjunta en otros hay unos sectores quienes están promoviendo este paro. Hay mucha gente que está siendo obligada a poder participar de estas movilizaciones”, señaló.

“En el caso de los mercados, gente que no desea participar porque se perjudica económicamente, y este paro perjudica no solo como dicen los manifestantes a las grandes empresas sino a personas que viven del día a día. Entonces son las personas que no quieren salir (a marchar), pero desgraciadamente como pertenecen a un sindicato son obligados a participar de estas movilizaciones, a cerrar los mercados y dejar de percibir este ingreso para subsistir del día a día”, agregó.

No obstante, el presidente de la Cámara de Comercio del Cusco señaló por el momento no se reporta muchas movilizaciones. No obstante, remarcó que aún los empresarios y trabajadores turísticos siguen afectados con las manifestaciones de diciembre pasado debido a cancelaciones de reservas hoteleras y paquetes turísticos.

“Esperábamos que el paro para hoy día sea un poco más fuerte y estamos viendo que hay unas situaciones en algunos lugares donde no están acatando el paro. Definitivamente lo que ahora sí tenemos es la afectación que ha venido como consecuencia de las movilizaciones del mes de diciembre debido a que estos paros han generado la cancelación de muchos paquetes turísticos en toda la región que correspondía a los meses diciembre y enero”, dijo.

“A la fecha tenemos hoteles cerrados. Las cancelaciones que se han dado para este año oscilan en un promedio del 80% de las reservas que ya estaban previstas. Se están dando despidos en servicios de hotelería hasta en un 50% del personal que estaba laborando en estos establecimientos. De la pérdida que se calcula por el sector turismo por día asciende a 3 millones de soles. Eso es lo que estamos perdiendo como consecuencia de las paralizaciones del mes de diciembre”, finalizó.