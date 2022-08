El Perú viene aplicando la cuarta dosis a las personas mayores de 30 años y busca acelerar el proceso de vacunación en medio de una cuarta ola, que registra más de 5 mil casos positivos al día. Si bien las vacunas contra el SARS-CoV-2 han salvado millones de vidas, en algunos casos se presentan síntomas tras la inyección, debido a que se adquiere inmunidad. ¿Sabes cuáles son los efectos secundarios?

Desde el 2 de abril, el Ministerio de Salud inició la aplicación de la cuarta dosis. A la fecha más de 3.9 millones de personas mayores de 30 años ya han recibido la cuarta dosis para prevenir una forma severa de contagio del coronavirus, lo que supone un avance del 18% en ese grupo etario, de acuerdo con la entidad estatal. En total, a nivel nacional y a partir de los 5 años de edad, se han aplicado 80.6 millones de vacunas, que corresponden a la primera, segunda, tercera y cuarta dosis.

La directora de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, indicó que para la cuarta dosis se utilizan las vacunas de los laboratorios Moderna o Pfizer, consideradas como seguras y de alta calidad. A continuación, te contamos cuáles son los efectos que puedes sentir luego de su aplicación.

¿POR QUÉ ES NORMAL TENER EFECTOS SECUNDARIOS POR LA VACUNACIÓN?

Las vacunas están concebidas para dar inmunidad sin correr el riesgo de presentar la enfermedad contra la que protegen, explica la Organización Mundial de la Salud. Luego de la vacunación, algunas personas presentan síntomas de leves a moderados que no deben causar alarma, pues indican que el sistema inmunitario está respondiendo al antígeno (es decir, la molécula que desencadena la respuesta inmunitaria) y de que se está preparando para luchar contra el virus. No obstante, la ausencia de efectos secundarios no significa que la vacuna no sea eficaz, porque cada persona reacciona de forma distinta.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA VACUNA PFIZER?

Los efectos secundarios más comunes son los siguientes:

Dolor o inflamación en el lugar de inyección.

Sensación de cansancio.

Dolor de cabeza.

Mialgias y artralgias. (Dolor muscular y de articulaciones)

Fiebre.

Escalofríos.

Malestar.

Náuseas.

Persona con dolor de cabeza. (Foto/Referencial: ThinkStock)

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA VACUNA MODERNA?

Los efectos secundarios más comunes son los siguientes: