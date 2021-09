En Lima, un joven Sebastián Passuni Rivero denunció que no pudo acceder a su primera dosis contra el coronavirus (COVID-19) en el vacunatorio, debido a que otra persona la habría suplantado en este proceso de inmunización.

En declaraciones a América Noticias, el agraviado explicó que acudió el miércoles 15 de setiembre a un centro de vacunación de la capital, pero la enfermera que lo atendió le indicó que él figuraba como inmunizado el pasado 13 de setiembre en una institución José Basadre, situada en la ciudad de Trujillo (La Libertad).

“Les pedí que me diera una solución de lo que había sucedido. Me estuvieron paseando horas de horas, y esperando a que me den una respuesta. Me dijeron que ellos no iban a poder hacer absolutamente nada, que ponga mi denuncia y vaya a hablar con el Ministerio de Salud”, relató el joven de 26 años.

null null

Passuni Rivero dijo sentirse preocupado porque sufre de asma por lo que esperaba su inmunización. Él es el penúltimo miembro de la familia a quien le falta vacuna. “Esto me parece gravísimo porque atentan contra mi persona. Soy alguien que ha esperado su fecha, he esperado meses de meses para vacunarme. No me he ido a otro país, no tengo el dinero para irme”, agregó.

El matinal indicó que el Ministerio de Salud (Minsa) señaló que este tipo de situaciones responden a errores de digitación del Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que se comunicarán con Sebastián, para que sea vacunado contra el COVID-19 lo antes posible.

El sector Salud indicó que, en caso de presentar un problema similar en la inmunización, las personas pueden comunicarse a la Línea 113. Esta semana, se inició la inmunización contra la COVID-19 de personas de 25 y 26 años a más, lo cual permitirá que más ciudadanos en todo el país estén protegidos frente a una eventual tercera ola de la pandemia.

VIDEO RECOMENDADO

Desde este lunes 13 de septiembre, inició la vacunación contra la COVID-19 a personas mayores de 25 años en lima y callao, así lo anunció el ministro de Salud, Hernando Cevallos. Esta decisión se tomó debido al avance de las variantes Delta y Mu del coronavirus en nuestro país. Sí estas pronto a vacunarte, te presentamos una serie de precauciones que debes tomar una vez recibida la primera dosis.