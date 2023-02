A la fecha se va reportando el incremento del caudal de los ríos Rímac y Chillón por intensas lluvias lo que genera preocupación de la posible ocurrencia de un huaico que afecte a cientos de familias y un eventual desabastecimiento del servicio de agua en distritos de Lima y Callao que brinda Sedapal.

En diálogo con Canal N, el presidente de Sedapal, Fernando Piscoya, explicó que para la institución el caudal del río Rímac no es de alarma, y que por el momento, las lluvias reportadas en los últimos días en la capital ayuda en el almacenamiento de los reservorios.

En esa línea, consultado si habría un desabastecimiento de agua en la capital, el funcionario respondió: “Estamos asegurando el abastecimiento para Lima , Callao y zonas administradas. El caudal por ahora es mínimo, la turbidez no está en riesgo y por ello no tenemos ningún problema. Aseguramos el abastecimiento de agua para nuestros usuarios en estas condiciones climatológicas. Las lluvias están afectando a Chosica, no está afectando para nada el cauce del río Rímac ”, remarcó.

Piscoya instó a la calma y a la tranquilidad a los ciudadanos de Lima y Callao. “Estamos trabajando con las plantas de tratamiento. Aseguramos el abastecimiento diario las 24 horas sin ningún problema. Normalmente cuando sube mucho el cauce y viene la turbidez, esta planta está preparada para poder potabilizar el agua con máximo 10 mil NTU, y ahora estamos en 800 NTU. Estamos lejos de un problema para poder potabilizar el agua”, explicó el titular de Sedapal.

“El problema no es el aumento del caudal sino la turbidez. Tenemos tanques reguladores y tenemos doce horas de cobertura sin problemas. Con estas condiciones climatológicas no tenemos ningún problema. Nos conviene que llueva para tener agua . Vamos a tener un año tranquilo, salvo haya excepciones”, dijo.

Cuidado del agua

De otro lado, el presidente de Sedapal exhortó a la población a realizar buen uso del agua. “Por más que hacemos la población no entiende que vivimos en un desierto y que deberíamos cuidarlo, y que las empresas privadas también nos paguen el servicio”, dijo Piscoya.