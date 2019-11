Ángel Mendoza, representante de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), denunció que durante el paro que acatan diversos gremios de taxis colectivos en Lima y Callao, se ha registrado ataques a buses de los diferentes corredores complementarios y a dos terminales. Indicó que son al menos 60 de estos vehículos afectados.

“La supuesta movilización pacífica de ‘colectiveros’ está demostrando que quieren imponer el desorden en la ciudad a través de actos vandálicos atacando la propiedad pública y privada. En caso nuestro nos han roto las lunas de los buses, nos han desinflado las llantas. Han querido incendiar nuestros terminales de Ate y Musa donde se encuentran varios buses”, dijo para Canal N.

“ Tenemos algo de 60 vehículos afectados . Se está intentando la vida de los usuarios. Además, queremos denunciar que detrás de estos actos ilegales están algunas fuerzas políticas y postulantes al Congreso que ofrecen formalizarlos. [A quiénes se refiere] Decimos fuerzas política. Por ejemplo, Fuerza Popular en un momento aprobó una ley, en primera votación y falta una segunda votación para formalizar a los colectivos a nivel nacional . Acá lo que se está haciendo se está levantando bandera de la informalidad para sacar provecho para las próximas elecciones. La mayoría de ‘colectiveros’ están liderados por delincuentes", indicó.

Indicó que esta situación refleja la falta de un sistema integrado de transporte. Explicó que el usuario recurre a tomar taxis colectivos porque la mayoría de las rutas no están cubiertas por transporte formal.

“Esto es el resultado por la falta de acciones por parte de la autoridad. Desde el 2014, desde que se inició la reforma del transporte de urbano no le ha dado el interés correspondiente. El usuario de transporte urbano toma el servicio porque aún no cuenta con un transporte digno y de calidad. Esto porque la autoridad no fortaleció el sistema integrado de transporte. Son cinco años que perdió la ciudad, y los usuarios”, dijo.

“Realmente el sistema integrado de transporte a nivel de corredores complementarios estaba previsto para tener 49 contratos de concesión. Sin embargo, el día de hoy solo funcionan 18 contratos. La Municipalidad no continuó con las licitaciones”, agregó.