Desde este lunes, 1 de mayo dejaría de operar en el Corredor Morado debido debido a los incumplimientos del contrato por parte de la Autoridad del Transporte de Lima (ATU) para Lima y Callao.

En diálogo con Buenos Días Perú, Gerardo Hermosa, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, reveló que el último jueves 20 de abril, 25 buses dejaron de funcionar por falta de pago.

“El proveedor ya no cree que la autoridad vaya a resolver los problemas de transporte y los incumplimientos contractuales que viene realizando durante el año. Nosotros tampoco ya no creemos. Nosotros estamos evaluando cómo vamos a hacer desde el 1 de mayo, si dejamos de prestar servicio o no ”, explicó.

LEA TAMBIÉN: Buses del corredor Amarillo suspenderán servicio desde este lunes 24

LEA TAMBIÉN: Expreso 3 del Metropolitano también atenderá los sábados

#BDP #EnVivo | CORREDOR MORADO DEJARÍA DE OPERAR DESDE ESTE 1 DE MAYO. Vocero indicó que se debe a la falta de recursos para cubrir los gastos y a la informalidad.

Míranos EN VIVO ► https://t.co/NDeYp3E0yA #PanamericanaTelevisión #NoticiasPanamericana pic.twitter.com/HipzJoWyd9 — panamericanatv (@PanamericanaTV) April 21, 2023

Fue a través de un comunicado, que sostuvieron que la ATU no ha retirado el transporte informal, ni realizado las mejoras planteadas por los concesionarios. Tampoco ha fiscalizado el recorrido autorizado de las rutas ni los carriles exclusivos con los que cuenta el Corredor Morado, los cuales son invadidos por autos, combis, mototaxis, motolineales y transporte informal.

Asimismo, mencionaron que la ATU tampoco ha pagado la compensación por el cierre de vías a causa de las protestas sociales.

Las empresas concesionarias del Corredor Morado informaron que a partir del 1 de mayo no aseguran la continuidad del servicio de transporte urbano en el corredor complementario, Próceres - Abancay - Brasil. ►https://t.co/Sik9ZmrcPT pic.twitter.com/plJN2SqqQv — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 21, 2023





La medida perjudicaría miles de usuarios que se movilizan con este servicio de transporte que forma parte de corredor complementario Próceres - Abancay - Brasil. “Me perjudicaría mucho porque uso todos los días el corredor Morado”, dijo unos de los usuarios a TV Perú.

Vale mencionar, que el lunes 24 de abril, se suspenderá temporalmente el recorrido de las rutas 101 y 107 del corredor Amarillo, que van desde San Martín de Porres hasta Lurín y Surco, respectivamente, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí