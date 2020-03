El presidente Martín Vizcarra hizo un llamado a la población a mantenerse en sus viviendas en cumplimiento con las medidas del Estado Emergencia para evitar la propagación del coronavirus en el país.

En esa línea, indicó que si bien en el Estado de Emergencia tiene una duración de 15 días -el cual inició el lunes 16 de marzo a a las 00:00 horas- no será necesario una prórroga de la misma, siempre y cuando se cumpla con seriedad.

“¿Va requerir prórroga? (el Estado de Emergencia), nosotros creemos que no. No es necesario prórroga en la medida que cumplamos bien el Estado de Emergencia, si cumplimos bien el Estado de Emergencia, con 15 días es suficiente, eso dicen los expertos y nosotros tenemos que creerles. Los expertos que analizan este tema, que han comparado otras realidades dicen que con 15 días cortamos la trasmisión del virus o la hacemos tan lenta que lo tenemos bajo control”, sostuvo el mandatario en conferencia de prensa.

Agregó que si no se cumple esta medida, “si le sacamos la vuelta” y se comienza a circular tratando de sorprender a la Policía, con eso no están engañando a la Policía, si no, “están engañando a todos, están poniendo en peligro la cuarentena”.

“Si voy y saco una autorización o salvoconducto falso, ¿estoy engañando a la Fuerzas Armadas? No, no están engañando a las Fuerzas Armadas, están engañando a toda la sociedad. Es importante respetar. Si cumplimos la cuarentena en estos 15 días, pero de manera seria, todos los peruanos, suficiente, cortamos la trasmisión porque la disminuimos y la tenemos bajo control. Eso es lo que queremos”, señaló.

En esa línea, también hizo un llamado a los 15 gobernadores regionales y 1,800 alcaldes (provinciales y distritales) para hacer cumplir las medidas durante el Estado de Emergencia en sus respectivas jurisdicciones.

Tres casos en UCI

El mandatario precisó que al martes 17 de marzo se han confirmado 117 personas infectadas con coronavirus, de los cuales 104 se encuentran en sus viviendas cumpliendo la cuarentena debido a que tienen síntomas leves.

Las 13 personas restantes se encuentran en los hospitales, y de ellos 10 se encuentran utilizando una camilla puesto que requieren de oxígeno, en tanto solo 3 de ellas se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a que, además del oxígeno, también requieren ventilación mecánica.

En esa línea, destacó la importancia de la cuarentena debido a que de aumentar los casos en estado delicado, el sistema de salud tendría dificultades.

“Es por eso que queremos contener (el virus), porque a 3 pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos podemos ver, a 30 podemos, y a 300, ya rebasa la capacidad que tenemos en el sistema de salud para atender”, dijo.