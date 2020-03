El padre del menor diagnosticado con coronavirus (COVID 19) y familiar del paciente ‘cero’ (piloto de Latam) informó que toda su familia está en aislamiento preventivo. No obstante, alertó que no están siendo monitoreados las 24 horas por el Ministerio de Salud (Minsa) y que incluso a su insistencia llegó un médico del Minsa hasta su domicilio para atender a una de los pacientes con la enfermedad.

“Nosotros (los familiares del piloto) no estamos siendo monitoreados las 24 horas por el Ministerio de Salud (Minsa), incluso ayer solicitamos a un médico del Minsa, que después de muchas llamadas y varias horas recién se ha apersonado a nuestro domicilio para atender a uno de mis familiares. Bastante buen rato. No es que estamos 24 horas en vigilancia como lo dice el Minsa, sí quisiéramos podríamos salir (a la calle) pero no lo estamos haciendo ”, precisó.

Subrayó que todos los familiares del piloto están aislados en su domicilio.

“Son 4 diagnosticados y estamos todos juntos. Hasta el momento, mi hijo (el de 7 años) está como si no tuviera nada; mi suegra está con un poco de fiebre, pero está controlado. Los que están con el virus están separados con mascarillas y cubiertos independientes, tratamos de tener el mínimo contacto entre nosotros e incluso nos saludamos a mínima distancia”, indicó a Domingo al Día.

El también tío del piloto de Latam contó que el personal de salud del Minsa le explicó que es ‘como si fuera un resfriado’. “Solo que no están vigilando el domicilio”.

“Hay una doctora que nos llama, y en el transcurso de estos días nos deben hacer otras pruebas para ver si salen negativas”, dijo.

“Mi sobrino cuando tuvo los síntomas, llamó al médico particular que le dijo que era un refriado simple y en la clínica particular también le dijeron lo mismo. Pero a su insistencia se logró contactar con el Minsa. La clínica nunca alertó el caso al Minsa”, acotó.}

Acotó que el menos no va ir el colegio. “En casa somos tres que no estamos diagnosticado con coronavirus, pero igual nos van a volver hacer las pruebas”, puntualizó.