Esta mañana, agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP) y representantes de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de Funcionarios de Lima Sur intervinieron la Municipalidad de Villa María del Triunfo por presuntas irregularidades en los procesos de distribución de canastas de víveres ante la emergencia por el COVID-19.

En imágenes difundidas por Canal N, se puede ver a los agentes ingresar a las instalaciones de la comuna, como las áreas de Tesorería, Presupuesto, Logística y otras, para recopilar información. La operación contó con la participación de 25 agentes de la Diviac Lima Sur y tres representantes del Ministerio Público.

Eileen Laos Moscoso, secretaria municipal de Villa María del Triunfo, informó para Canal N que las autoridades llegaron hasta la sede de la comuna para recabar documentación. La funcionaria afirmó que la entrega de las 12.500 canastas de víveres a las familias vulnerables durante la cuarentena fue realizada de forma adecuada y coordinada.

“Estamos con toda la disposición de entregarles toda la documentación. Hay 1.800 municipalidades que han recibido presupuestos para elaborar canastas y que estas se han entregado de noche durante los primeros días del toque de queda. Haciendo coordinaciones con el Ejército porque, si no, los vecinos se nos venían encima y saqueaban”, precisó.

“Se ha hecho de la mejor manera. Las actas están publicadas en el portal de la Contraloría con DNI y firmas escaneadas. Se han repartido las 12 mil 500 canastas. Si quieren decir que si existe en el reparto de canastas alguna irregularidad tendría que estar el Ejército involucrado. Todas y cada una han sido repartidas junto al Ejército. No es posible que se haya hecho una irregularidad teniendo a todo el Ejército al costado. En lo personal me parece una cacería de brujas. Hemos hecho el reparto transparente. Pudo haber errores, pero delitos como robo no puede haber habido en este proceso”, acotó la funcionaria.