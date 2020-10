¿Qué pasarán con las pensiones de volver las clases presenciales en los colegios privados? A fines de setiembre desde el Ministerio de Educación se adelantó que se planteará el inicio de las clases presenciales en marzo del 2021. Incluso -días posteriores- el ministro de Educación reconsideró esta propuesta e indicó que se evalúa desarrollarse clases semipresenciales el 2021.

“Lo que yo planteo es que podamos en marzo de 2021 estar en condiciones de que los niños, niñas y adolescentes regresen bajo una modalidad distinta a la presencial, que podría ser la semipresencial , de manera que logremos incorporar nuevamente a los niños y niñas a un trabajo donde se vinculan con otros estudiantes”, dijo el titular de la cartera Martín Benavides a RPP Noticias a inicios de octubre.

Ante ello, el presidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), Bruno Espinoza, explicó a Gestión.pe que las pensiones en los colegios privados -de retornar las clases presenciales el 2021- volverían a los niveles preCOVID. Es decir, las pensiones volverían al monto establecido antes de la pandemia (antes de marzo del 2020) con lo cual se eliminaría los descuentos acordados entre padres de familia y centros educativos por efecto del COVID-19.

-El ministro de Educación deslizó la posibilidad de que se retorne a clases presenciales en marzo del 2021, ¿cuál es la posición de los colegios privados sobre esta intención?-

La mayoría de colegios privados coincidimos que el retorno a clases presenciales en marzo del 2021 es riesgoso para la salud de los alumnos, profesores, colaboradores y sus familias, por lo que estamos en contra de que se trate de impulsar un retorno apresurado. De hecho la mayoría de colegios privados están planificando continuar con la educación virtual hasta agosto del 2021 y en algunos casos atentos a ver si ya la vacuna está activa y pensar en la segunda mitad del año para un retorno progresivo a la presencialidad. En caso de que no hubiera un avance en la vacuna o hubiera un retroceso en la salud, lógicamente seguiremos en la virtualidad todo el 2021.

-Aún no hay protocolos de bioseguridad para clases presenciales, ¿se están trabajado a nivel de gremio en los protocolos?-

Nosotros hemos tenido una reunión con el ministro (de Educación) en la cual nos pidió nuestra opinión respecto al retorno a clases y allí la asociaciones que estuvimos presentes manifestamos nuestra posición, explicada en la pregunta anterior. Y de hecho, desde que salió una norma para el retorno a clases presenciales en las zonas rurales libre de COVID-19, nosotros la veníamos analizando porque hay varias aspectos que adecuar a la educación privada y empezamos a elaborar una propuesta de protocolo, que la tenemos en borrador, sobre las condiciones para volver a las aulas que la hemos ofrecido al Minedu.

-El ministro incluso indicó que también se evalúa el desarrollo de clases semipresenciales el 2021, ¿están de acuerdo con ello?-

En el caso de los privados como somos organizaciones muy diversas debe primar un criterio de flexibilidad, de tal manera que cada institución educativa decida a qué modelo adecuarse si a la semipresencialidad o a la virtualidad total. La semipresencialidad es más costosa que la presencialidad . Ahí también las instituciones van a tener que evaluar, ya que algunas les podría convenir mantenerse virtuales y dar el salto a la presencialidad total, sin pasar por la etapa de semipresencialidad. Ello va a depender de la realidad de cada colegio. Por eso le hemos pedido al ministro que se establezcan criterios generales muy claros, pero que al momento de la ejecución haya flexibilidad y apertura, ya que hay colegios –por poner un ejemplo– que pueden implementar la presencialidad ya que cuenta con espacios amplios para que vaya todo el salón y exista la distancia social requerida, pero hay otros que no tienen esa posibilidad porque tienen salones pequeños, por lo que tendría que ir la mitad y la otra mitad continuar con clases virtuales.

-¿Habría un impacto en las pensiones el retorno a la presencialidad o si se implementa la modalidad semipresencial?-

Un lineamiento que tenemos claro es que la presencialidad tiene un costo ya establecido por lo que lo lógico sería, es que si se vuelve a la presencialidad –y no a la semipresencialidad– se regresen a los costos que habían antes de la pandemia. No estoy diciendo que van a subir las pensiones, pero si regresar a los costos (pensiones) que habían antes porque es la única forma que el colegio se sostenga . En caso de implementarse la semipresencialidad se aumentaría los costos (de los colegios), no obstante queda claro para nosotros que sería muy difícil cobrarle a un padre un precio y a otro padre de familia, un precio distinto; por lo que cada colegio tendría que buscar un punto de equilibrio. Ahí cada asociación o escuela privada tomará su propia decisión, pero en Adecopa no se está pensando para el próximo año en un aumento de precio de las pensiones, pero si -si se retorna a la presencialidad- retomarse los costos (pensiones) que habían antes de la pandemia (antes de marzo del 2020).

-¿Qué pasaría con las reducción en las pensiones que se acordaron con los padres de familia por efecto de la pandemia?-

Este año, en efecto, se acordó con los padres de familia la reducción de las pensiones en promedio -por lo menos en Adecopa- de 25% a 35%, dependiendo de cada colegio y lo que si queda claro es que si la educación virtual continúa el próximo año, las pensiones van a continuar con el reajuste pactado y no van a modificarse . Pero si se retorna a la presencialidad ese reajuste se elimina para volver a los montos cobrados antes de la llegada del COVID-19 .

-El impacto de la pandemia en las finanzas de los colegios privados-

Espinoza indicó también que su gremio junto a otros han presentado ante el Parlamento su opinión sobre los diversos proyectos de ley en materia educativa que se han presentado como el aprobado -en setiembre- en la Comisión de Defensa del Consumidor que plantea el reajuste de las pensiones en estado de emergencia y que aún no se debate en el Pleno.

“El elemento común de muchos de los proyectos que se discuten en el Congreso es que no se dan cuenta que son un duro golpe a las economías de muchas escuelas privadas, que -de aprobarse en el Pleno- terminarían cerrando. Una de de las cosas que no se ve es la realidad de la educación privada ya que solo el 1% cobra más de S/ 1,000 y que cobra cuota de ingreso -por ejemplo- lo que implica que la gran mayoría no lo hace. O si va a plantear reducir la pensiones en pandemia, es darle un golpe a las colegios pequeños, lo que no contribuye a la educación, ya que no todos (los estudiantes) podrán ser absorbidos por la educación pública. Nos parece poco responsable que los congresistas no tomen en cuentan las opiniones no solo nuestra si no de instancias como Indecopi o del mismo Ministerio de Educación”, indicó.

En ese sentido, recordó que la pandemia ha tenido un impacto económico en las finanzas de los colegios privados, ya que la mayoría terminará el año ‘en rojo’.

“En nuestro caso, el impacto económico de la pandemia se ha visto reflejado en la morosidad que ha aumentado y que ha generado que muchos de nuestros colegios tengan problemas de liquidez para afrontar el pago de las planillas -que abarca hasta el 80% de todo el gasto- cada mes, por lo que cada colegio ha buscado opciones de financiamiento para cubrir los fines de meses. La mayoría de los colegios privados van a terminar el año en rojo y se está analizando para el 2021 nuevas condiciones que nos permitan mantenernos. Por ejemplo dejar de lado las inversiones previstas para derivarlo a la compra de equipos para maestros y estudiantes en caso de continuar la educación virtual ”

-¿Qué implica las nuevas condiciones que se están evaluando para mantenerse el 2021? ¿se evalúa un aumento de pensiones?-

No se está pensando en subir pensiones. De hecho lo que se está evaluando para el 2021 es reducir gastos o buscar financiamiento externo . Ya varios de nuestros colegios han reducido hasta en 10% el sueldo de los profesores este año -por ejemplo- por lo que se estaría analizando reducir las horas de trabajo de personal administrativo para un mejor equilibrio financiero. Lo bueno es que hay el compromiso de nuestros colaboradores, por lo que hay un diálogo permanente con ellos de los medidas que se toman. La morosidad cabe precisar fluctuaba en 15%, pero por la pandemia subió a 30%. En abril y mayo (la morosidad) repuntó en 50%, pero vamos a cerrar el año con un 30% a 35% de morosidad lo que va a tener un impacto en las finanzas de nuestros colegios.

Dato: Adecopa es un gremio que agrupa a 30 colegios del sector socioeconómico A y B.

