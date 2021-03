El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, informó que, desde el inicio de la pandemia, se han reportado 400 médicos fallecidos producto de coronavirus (COVID-19) en todo el país. Detalló que se trata de una de las cifras más altas en la región.

En declaraciones a RPP, destacó que el proceso de inoculación del personal de salud está muy avanzado y que muchos ya cuentan con segunda dosis. No obstante, explicó que pese a ello se deben mantener las medidas de protección dado que todavía pueden propagar el virus.

“Sentimos dolor por la situación que atraviesan los médicos. Hemos llegado a 400 médicos fallecidos, esto nos pone solo por debajo de Brasil como el país como más médicos muertos de América Latina. Somos uno de los que más muertos tenemos, le extiendo mis condolencias a todas las familias”, afirmó.

“El avance en la vacunación es importante. Algunos médicos ya tienen segunda dosis, pero igual debemos seguir cuidándose, por ellos y y sus familias. Recordemos que la vacuna no impide contraer la enfermedad, solo impide desarrollar síntomas graves. Ellos pueden ser portadores de contagio”, agregó.

-Tercera ola-

Con relación a la posibilidad de que se presente una tercera ola, Palacios Celi consideró que es muy probable que esta se produzca en los siguientes meses pues las medidas tomadas por el Gobierno no están acompañadas por una fiscalización eficaz. En esa línea señaló que la cuarentena obligatoria establecida en Semana Santa solo funcionará si se cuentan con los medios para hacerla respetar.

“Es factible y es muy posible que tengamos una tercera ola, por eso hemos alentado medidas, dijimos que tenían que haber cuarentena focalizada. No interesa si son generalizada o focalizadas si no van con fiscalización. No sirven las medidas si los aforos son eslóganes que nadie controla. No tiene sentido, nuestro reclamo va hacia la fiscalización”, aseveró.