La Contraloría General visitó 33 centros educativos públicos en distintas regiones del país en los que se han reiniciado las clases escolares semipresencialesa fin de verificar si se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad para prevenir los contagios de COVID-19 entre los estudiantes.

A través de un comunicado, la entidad detalló que de los 50 servicios de control simultáneo programados en todo el país, ya se han notificado y publicado 33 informes correspondientes a las regiones de Ayacucho, Cusco, Loreto, Ucayali, San Martín, y Cajamarca. A continuación las deficiencias detectadas:

Señalización de medidas de prevención

Se evidenció que 31 instituciones educativas visitadas carecen de señalización en pisos y paredes que indique el aforo (número máximo de personas permitidas en cada aula y colegio) y la distancia mínima, establecida por el Ministerio de Salud como medida de prevención contra el COVID-19.

Tampoco están señalizadas las zonas para el lavado y desinfección de manos, higiene respiratoria, uso de mascarillas, distancia física y carteles que prohíban la agrupación de personas. Esta situación afecta la difusión de las medidas de prevención frente a la COVID-19.

Distanciamiento social

En 12 instituciones educativas públicas se verificó que el alumnado no mantiene el distanciamiento mínimo establecido en las clases, hecho que afecta la prevención y protección de la salud de estudiantes, docentes y personal de servicio. Mientras que en un colegio se evidenció que las actividades educativas se desarrollan en aulas con ventanas que no se encuentran operativas (selladas) y no permiten la ventilación.

Medidas de prevención

De las visitas realizadas se verificó que 5 instituciones educativas carecen de estación de lavado de manos.

Manejo de residuos sólidos

Las 33 instituciones educativas visitadas carecen de punto de acopio o área de depósito de residuos sólidos de manera temporal, debidamente señalizado, y de acceso restringido; tampoco cuenta con contenedores con tapa y bolsa en su interior. Estos hechos afectan el correcto manejo y almacenamiento de residuos sólidos dentro de los centros educativos.

Los resultados de los servicios de control fueron comunicados a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) con la finalidad de que presenten un plan de acción para superar las situaciones advertidas. El Órgano de Control Institucional de la UGEL se encargará de realizar un seguimiento a fin de que adopten las medidas necesarias para proteger a los estudiantes de un eventual contagio por el COVID.