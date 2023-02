El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, informó hoy que cerca de unas 30 mil personas del citado distrito se encuentran en riesgo ante huaicos por vivir en quebradas.

“Cerca de 30 mil personas están en riesgo porque están con viviendas cercanas a la zona de huaicos, todas las quebradas críticas. Y de producirse un deslizamiento también afectaría a todo el distrito que somos unas 70 personas y también a Lima”, señaló el burgomaestre en entrevista con RPP.

En esa línea, el burgomaestre advirtió que hay siete quebradas en Lurigancho-Chosica que no están reforzadas ante posibles huaicos. Y pidió la instalación de 25 mallas dinámicas para evitar posibles tragedias ante desastres naturales.

Tras un inspección, el alcalde de Lurigancho-Chosica informó que cerca del 90% de las mallas están malas condiciones por lo que exigió al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que haga la inspecciones técnicas especializadas.

“Estamos pidiendo al gobierno central la implementación de 25 mallas dinámicas en las siete quebradas que faltan y reforzar las otras 25 que tenemos instaladas años atrás”, indicó Vargas Cuéllar.

“Nos hemos comunicado con la ANA y no hay respuesta y espero que vengan hacer las inspecciones porque todavía tenemos el cielo despejado y no tenemos lluvias, pero en Huarochirí sí hay lluvias intensas. Desde el primer día hemos hecho la descolmatación de las quebradas y trabajamos con vivienda, pero no es suficiente la maquinaria porque están en tres puntos y las quebradas son más de 10″, añadió.

La autoridad edil insistió en el pedido de acciones a los ministerio de Agricultura, Defensa y Transportes y Comunicaciones para que refuercen los puentes Ángeles, Caracol, Ricardo alma (en la parte alta) que podrían permitir implementar rutas de evacuación ante posibles huaicos y deslizamientos,