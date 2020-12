El ministro del Interior, Jorge Elice, aseveró que las investigaciones en su sector sobre las muertes de Inti Sotelo y Jack Pintado, quienes perdieron la vida en la marcha nacional del 14 de noviembre, están recién en la primera etapa y que esta puede durar hasta el 4 de enero.

En declaraciones a la prensa en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, señaló que no puede acelerar este proceso pues podría generar deficiencias en las investigaciones que deriven en errores al señalar responsabilidades.

“Estamos desarrollando una investigación interna, no es que el ministro lo hace directamente. Está en una primera etapa en la que se reúne la información, esta puede durar hasta el 4 de enero, puede acabar antes, pero no le puedo decir a quienes hacen ese trabajo que se apuren porque se puede errar y señalar como culpable a alguien que no lo es”, aseveró.

Canal N

Destacó que su gestión no ha olvidado el caso y que están cumpliendo con entregar toda la información recabada al Ministerio Público, el cual lleva adelante un proceso de pesquisas independiente para determinar sanciones penales.

En esa línea aseguró que están trabajando en reforzar la capacitación de los efectivos policiales en cuando al manejo de manifestaciones ciudadanas y uso de armas de fuego a fin “fortalecer la confianza entre la ciudanía y la policía”.

Hace un mes se llevó a cabo una marcha nacional en el país en contra de la asunción de Manuel Merino, este hecho dejó varios heridos y dos personas fallecidas, Inti Sotelo y Jack Pintado tras un enfrentamiento con los agentes policiales. Hasta la fecha, el Ministerio Público continúa con las investigaciones.

Por su parte, los familiares de Inti Sotelo y Jack Pintado, los jóvenes que murieron durante la gran marcha nacional del pasado 14 de noviembre, junto a otras personas que resultaron heridas en la misma manifestación, crearon una asociación formal para canalizar las denuncias y pedir justicia contra los responsables.