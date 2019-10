El ministro del Interior, Carlos Morán, señaló que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas permanecerán en el corredor minero del sur para preservar de que esta vía se mantenga abierta al tránsito, tras estar bloqueada 25 días por integrantes de las comunidades de Chumbivilcas (Cusco) en protesta contra la minera MMG Las Bambas.

“Ya se liberó la vía (corredor minero) hoy completamente, la vía está libre y, con el transcurrir de los días, el tránsito se va a normalizar, eso implica el tránsito de personas, de vehículos de transporte público y también, por consiguiente, de las minas”, afirmó el integrante del gabinete en RPP Televisión.

“Ellos (los de la empresa MMG Las Bambas) también tienen sus protocolos de seguridad, y la Policía y las Fuerzas Armadas van a preservar de que esta vía se mantenga desbloqueada”, agregó.

Morán remarcó que el Ejecutivo decidió restablecer el orden en la carretera une Apurímac, Cusco y Arequipa debido a que las mesas de diálogo con las comunidades fracasaron.

“Como Gobierno, nosotros tenemos que imponer el Estado de derecho y el respeto a la autoridad, y estamos en ese camino y Chumbivilcas es un ejemplo de que no hay otra salida cuando el diálogo fracasa, cuando la otra parte no quiere colaborar, no quiere sentarse a una mesa a dialogar, hay que imponer la ley”, agregó.

El martes último, el Ejecutivo decretó el estado de emergencia en varios tramos del corredor minero, en las zonas comprendidas en los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille.

La Policía Nacional realizó este miércoles el desbloqueo los 10 tramos interrumpidos por las comunidades de Chumbivilcas en el corredor minero.Las comunidades exigían la derogatoria del Decreto Supremo N°011-MTC-2016, que reclasificó los tramos del corredor minero como vía nacional. También pedían la no transitabilidad de los vehículos de Las Bambas y no criminalizar su protesta.