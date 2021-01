La exministra de Salud Patricia García advirtió que se han incrementado los casos de reinfección por coronavirus en el país y que estas personas desarrollan la enfermedad con mayor severidad.

“Está llamando la atención que vienen personas que supuestamente ya tuvieron COVID-19 en los primeros meses del año (pasado) y ahora están cayendo, es decir están reinfectándose y con situaciones severas”, dijo a Canal N.

Además, resaltó que “se está viendo que efectivamente además de gente más joven infectada, estamos viendo casos más severos de jóvenes, que no se veía en la primera ola, que están terminando en cuidados intensivos”.

A ello se añade una tercera señal de alerta sobre la gravedad de la segunda ola: pese a que las investigaciones en el exterior apuntan a que las nuevas variantes conocidas no deberían causar enfermedad más severa, “los pacientes están llegando con pocos días de enfermedad pero con enfermedad más severa”, destacó.

Por estas razones, indicó que toda la población corre el riesgo de contagiarse, tanto la que ya he tenido el virus como la que no. “Todos estamos en riesgo en esta segunda ola y si no hacemos algo, se nos sale de control. Y yo diría que esto ya prácticamente se salió de control”, expresó.

En tanto, Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de Essalud, coincidió en que, a diferencia de la primera ola, actualmente se observa que la enfermedad no genera tantos síntomas iniciales y afecta a las personas comprometiendo sus pulmones hasta en un 50%.

“Lo que hemos observado es que básicamente existe un cambio en la velocidad de contagio y como te repito, una vez que una persona se contagia, contagia a todo el grupo que está dentro de su núcleo familiar o su núcleo laboral”, indicó a RPP.

Es así que el paciente ya no atraviesa una etapa intermedia, sino que pasa de un estado leve a uno grave.

“Definitivamente hemos visto jóvenes, también hemos visto algunos adolescentes, pero sí ahora se ve mayor diversidad en cuanto al grupo etario, ya no son adultos mayores los que priman en las UCIS, sino que ves fundamentalmente gente adulta y jóvenes que tú dices cómo puede ser que haya terminado en una UCI”, expresó.