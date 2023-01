El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu), informó que desde este jueves 5 de enero, los preseleccionados de Beca 18, convocatoria 2023, podrán postular por una de las primeras 2,000 becas integrales para estudiar una carrera profesional con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano.

¿Hasta cuándo puedo postular a las becas?

Los 14,827 jóvenes preseleccionados a Beca 18 podrán postular al primer momento de selección de ganadores hasta el 2 marzo del 2023, a través del Módulo de Postulación para la Selección (Sibec) que se encuentra disponible en la página web del concurso Beca 18.

¿Cuáles son los requisitos?

El principal requisito es ingresar primero a una Institución de Educación Superior (IES), sede y carrera elegible para el concurso, cuya lista ya se publicó en la web oficial de la convocatoria. Luego, con su constancia de ingreso, postular al primer momento de Beca 18-2023.

De acuerdo con las bases, si postulan a la beca con la constancia de ingreso de una institución pública, obtienen mayor puntaje y tienen más posibilidades de ganar.

Los preseleccionados a Beca 18 deberán obtener la constancia de ingreso a una IES, sede y programa de estudios elegible en el marco de un proceso de ingreso regular de la institución y conforme a lo establecido en la Ley Universitaria.

No se aceptarán modalidades de ingreso exclusivos-ad hoc, con excepción de aquellos diseñados por universidades públicas licenciadas.

La constancia de ingreso a una IES debe contener los siguientes datos:

Nombre del IES, sede y programa de estudios (modalidad presencial) elegible.

Datos personales del postulante.

Semestre de inicio de estudios (2023-I o 2023-II).

Firma y/o sello de la IES.

De manera excepcional, para constancias de ingreso de procesos de admisión anteriores al 2023, se debe acreditar mediante documento oficial que la IES autorizó y reservó el inicio de clases para el año académico 2023, adjuntando el documento correspondiente emitido por la Institución de Educación Superior.

Además de la constancia de ingreso a una IES, los preseleccionados deberán presentar su certificado de estudios del colegio, conteniendo las notas de todos los grados de la secundaria.

Se puede adjuntar al Módulo de Postulación de la beca el Certificado Oficial de Estudios Digital, que puede solicitarse en el siguiente enlace, o el certificado físico que debe contar con el visado de la UGEL o de la Dirección Regional de Educación correspondiente y con las notas de todos los grados de la educación secundaria, escaneado por ambas caras.

Etapa de selección de postulantes preseleccionados para Beca 18.

¿Qué me impide postular a Beca 18?

De acuerdo con las bases del concurso de Beca 18, es un impedimento para postular a la beca el haber cursado, culminado o estar cursando estudios superiores en Perú o el extranjero antes del 31 de diciembre de 2022.

Para los postulantes a la modalidad Repared (beca para víctimas de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000) solo se les aplica el impedimento únicamente cuando estén cursando estudios superiores.

¿Qué beneficios obtengo al ganar un plaza de Beca 18?

A los ganadores del concurso, se les cubrirá la matrícula y pensión de estudios, idioma inglés (solo para estudios universitarios y cuando no forme parte de la malla curricular), computadora portátil, así como acompañamiento académico, socioemocional y de bienestar.

Además, se les brindará movilidad local y alimentación, alojamiento y transporte interprovincial (cuando corresponda), materiales de estudio, entre otros.

Si no soy seleccionado ¿puedo volver a postular?

Sí. Los talentos que resulten no seleccionados, así como los no aceptantes y no aptos del primer momento de postulación podrán volver a postular en el segundo periodo de este concurso de Beca 18, que se i niciará el 30 de marzo próximo , donde se otorgarán las 3,000 becas restantes .

Consultas

Para más información sobre el primer periodo de la convocatoria 2023, se invita a los preseleccionados a visitar la página web del concurso Beca 18. También pueden realizar sus consultas a través del Facebook del Pronabec, llamar a la línea gratuita 080-000018, la central telefónica (01) 612-8230 o escribir al WhatsApp institucional 966-429 596.