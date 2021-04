La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que, durante el 2021, podrá chatarrear entre 400 y 500 vehículos de transporte público internados en los depósitos.

En un comunicado, la entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que se aplicará dicho plan de chatarreo tras la publicación del reglamento que establece el procedimiento para la Declaración de Abandono y Chatarreo de los Vehículos Internados en Depósitos Vehiculares.

Además, precisó que se pasarán a proceso de chatarreo las unidades de transporte público internadas en los depósitos vehículos y que registran sanciones económicas impagables o se encuentran en mal estado.

“Un vehículo de al menos 15 años de antigüedad puede emitir hasta 100 veces más contaminantes que un vehículo moderno. Debido a ello es necesario retirar de manera gradual el transporte público antiguo, obsoleto tecnológicamente y contaminante”, informó la ATU en su pronunciamiento.

Procedimiento

La ATU resaltó que en la norma se precisa que el propietario del vehículo internado en un depósito tiene un plazo de hasta 30 días para pagar la multa impuesta, como por ejemplo, no contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o prestar el servicio de transporte de personas o de mercancías sin contar con la debida autorización.

De no hacerlo, no solo no podrá retirar su unidad, sino que la autoridad competente, como la ATU y los gobiernos regionales, las municipalidades y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) podrán, en el marco de sus competencias, iniciar el procedimiento para declarar en abandono el vehículo y ordenar el posterior traslado a una entidad de chatarreo.

“La ATU actualmente viene elaborando los mecanismos y lineamientos para lograr implementar de manera efectiva una verdadera renovación gradual del transporte público y mejorar la calidad del aire que respiran todos los limeños y chalacos” agregó la entidad.