La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) inicia hoy, 2 de diciembre, la primera fecha de su examen de admisión 2024-I, que continuará los días 3, 9 y 10 de diciembre para ofrecer 2 mil 573 vacantes distribuidas en sus 68 escuelas profesionales. Esta prueba durante estas cuatro fechas convocó la participación de 28 mil 862 jóvenes de todo el país.

De esta manera, desde las primeras horas de este sábado 2 de diciembre, la Decana de América abrió sus puertas - en esta primera jornada- a un total de 10,183 postulantes a las áreas académicas de Ciencias Económicas y de la Gestión (4,778) y de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (5,405).

Al día siguiente, el domingo 3 de diciembre, le tocará el turno a 8,301 inscritos en las áreas de Ciencias Básicas (850) e Ingeniería (7,451).

En la semana siguiente, el sábado 9 de diciembre, le corresponderá a un total de 4,995 interesados en el área de Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana, cuya carrera tendrá una prueba específica el domingo 10 de diciembre con la participación de 5,383 postulantes.

¿Cómo es la distribución de vacantes para las 4 fechas del examen de admisión?

Como en anteriores procesos realizados en la Universidad San Marcos, el área de Ciencias de la Salud tiene la mayor cantidad de postulantes con 10,378 jóvenes; seguido por el área de Ingeniería con 7,451 inscritos; Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales con 5,405; Ciencias Económicas y de la Gestión con 4 mil 778; y al final Ciencias Básicas con 850 postulantes.

¿Cómo será el examen 2024-1?

En cumplimiento de las medidas de seguridad, la OCA de la Universidad San Marcos señala que el día de la prueba, los jóvenes ingresarán a la ciudad universitaria entre las 6 a.m. a 8.30 a.m. (hora exacta). Quienes llegan fuera de tiempo no podrán ingresar al campus universitario.