El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que el Perú aún no ha llegado a la meseta respecto a la cifra de contagios del coronavirus (COVID-19), tal como lo señaló el presidente Martín Vizcarra hace unas semanas.

“Yo me refiero a las cifras que tenemos (del coronavirus), y estas siguen subiendo, hay situaciones muy complicadas de letalidad que se van dando con cierta consistencia. En lo personal, yo considero que no hemos llegado a una meseta, ni mucho menos a un declive de esta situación. Y, por lo tanto, creo que es inteligente comenzar a plantear otras alternativas distintas a cómo se han venido planteando las cosas”, afirmó el burgomaestre en Canal N.

Muñoz reiteró que se debería aplicar cuarentenas focalizadas en regiones con bajo índice de COVID-19, como Cajamarca, Cusco, Puno y Tacna, y ver los resultados de los cercos epidemiológicos para poder implementarlo en Lima, ya que registra, según dijo, el 61% de los infectados y un 31% de letalidad. Por ello, indicó que la estrategia aplicada por el Ejecutivo no ha dado resultados.

“La cuarentena ya está rota, hay que ver las calles, salvo los domingos que se cumple este confinamiento bastante bien, los demás días las calles están en ebullición, hay una cuarentena que se ha roto de facto, o para algunos (se ha roto) tácitamente, pero la gente está en las calles, hay bastante descuido en las calles. Sí seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados”, expresó.

Incluso, Muñoz afirmó que la cuarentena rígida aplicada en nuestro país era más estricta que la implementada en la ciudad china de Wuhan, donde se originó el coronavirus, y recordó que solo el Perú y Cuba no permitían, hasta hace una semanas, el servicio de delivery.

“La rigidez no es buena, la rigidez hace que al final la gente -por necesidad por salir a comprar, vender o porque no tiene una refrigeradora y tiene que alimentarse- va a sacar la vuelta a la cuarentena. La cuarentena rígida no ha traído resultados”, manifestó.