Tras la balacera que se ocasionó en el patio de comidas del Mall Plaza en Trujillo, el alcalde de esta localidad, Arturo Fernández, expresó que está solicitando la demolición de este centro comercial porque “es una bomba de tiempo”.

La autoridad edil señaló que en varias ocasiones miembros de seguridad de Fiscalización de su comuna se acercaron para inspeccionarlo y tuvieron varias observaciones que nunca levantaron.

“Hace buen tiempo yo me reuní con los gerentes del Mall Plaza y Real Plaza de Trujillo para decirles que no cuentan con los medios de seguridad y ellos han venido infringiendo las normas, burlándose de la ley y ha tenido que pasar esta muerte y otros heridos para que la municipalidad vaya y clausure este espacio que es el Mall Plaza”, señaló.

Además, aseguró que una de las observaciones es que el lugar no cuenta con medidas de seguridad en caso de incendios, inundaciones, y otros siniestros que pueden ocasionarse dentro del lugar, ya que incluso este establecimiento no cuenta con ambulancia para brindar primeros auxilios o el traslado de algún herido.

Incluso, Arturo Fernández dijo que este llamado de atención también incluye al centro comercial Real Plaza, otro espacio que no brinda las seguridades del caso, por eso exhortó a la población no ir a estos lugares para salvaguardar sus vidas.

“Yo siempre les decía a la población, no vayan al Real Plaza ni al Mall Plaza porque no cuentan con las medidas de seguridad, ni las condiciones. El tiempo me da la razón por que en este lugar no hay ni ambulancias”, dijo para Exitosa.

“Cuando han ido los inspectores de Defensa Civil, ese mall está para demolerlo totalmente porque no sirve, es una bomba de tiempo, porque acepta más del aforo, no tiene precauciones de seguridad, no tienen medidas en casos de terremoto, incendios. No tiene absolutamente ningún plan y aquí también incluyo al Real Plaza”, agregó.

Fiscalización desaprueba funcionamiento del Mall Plaza

El gerente de seguridad ciudadana, Eduardo Liu, explicó a RPP que durante el trabajo ejecutado también hallaron que en el Mall Plaza no cuenta con ambulancias que puedan brindar los primeros auxilios. Además, los extintores estaban vencidos y los tableros electrónicos en pésimo estado. Sumado todas estas falencias, la comuna trujillana decidió cerrar el lugar.

“Es una pena y una lástima decirlo, pero acá, para empezar, no hay un sistema de control real de acceso y salida de las personas. O sea, aquí puede entrar cualquiera hasta con fusiles. Hemos aprovechado para verificar y nos hemos podido dar cuenta, gracias a Dios a tiempo, de que los tableros eléctricos de todo el centro comercial están en pésimas condiciones”, manifestó el funcionario.

Municipalidad de Trujillo clausuró centro comercial Mall Plaza ras asesinato de un sujeto. Foto: Facebook Mall Plaza.

Recordemos que hace unos días, dentro del Mall Plaza, se reportó la muerte de un presunto sicario. La balacera que se desató en el patio de comida ocasionó el pánico de los asistentes que disfrutaban de una tarde familiar.

