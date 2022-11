Jorge Salinas, presidente del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), afirmó que no existe ninguna autorización para el ingreso de vehículos a la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Fue al referirse al accidente ocurrido el último viernes, cuando un vehículo de los bomberos impactó parcialmente contra un avión de la empresa Latam Airlines , dejando como trágico saldo dos muertos.

En conferencia de prensa, detalló que los ejercicios del personal de bomberos fueron programados y en este caso en particular, se había hecho el diseño de un ejercicio para un área distinta al que utilizan los aviones.

“Se han programado una serie de ejercicios que lo hace la empresa concesionaria, en este caso Lima Airport Partners, y ponen en conocimiento del personal del área de torre. Sí teníamos conocimiento -no hemos verificado toda la información- y el ejercicio estaba programado para realizarlo fuera del área de operaciones aéreas”, detalló.

“Obviamente no [hemos autorizado ejercicios sabiendo que un avión estaba despegando], no tendría ningún sentido hacerlo. Es más, se ha verificado y nosotros no tenemos ninguna autorización”, subrayó.

En ese sentido, Salinas enfatizó que según las grabaciones de las comunicaciones que maneja Corpac en el aeropuerto, “claramente” no existe autorización alguna para el ingreso de vehículo alguno en la pista de aterrizaje.

Detalló que el área demarcada para los ejercicios no incluía la pista de aterrizaje y despegue (50 metros antes), razón por la cual debían desplazarse por una pista paralela. En ese momento debían pedir autorización a la torre de control.

“En este caso los ejercicios del personal de bomberos fueron programados. En este caso se hizo un diseño para el ejercicio para un área diferente a la del uso del aeropuerto (...) Hubo una incursión en un espacio no autorizado. A pesar de que hay señalización, límites, se superaron todos estos elementos”, señaló Salinas.

Por su parte, Donald Castillo, director de Aviación General de Aeronáutica Civil, informó que se han suspendido los ejercicios en el aeropuerto hasta que se determinen las causas del accidente, conforme avancen las investigaciones.

“Hay informes preliminares en los cuales se van viendo cuáles pudieron haber sido las posibles causas y se van a tomar las acciones mitigadoras”, expresó.

Finalmente, Carlos Portocarrero, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), detalló que este lunes 21 llegarán seis investigadores de Francia y otros dos de Chile.

Refirió que se han recuperado las cajas negras de la aeronave, aunque dijo que no se puede adelantar ningún juicio de valor hasta que se complete la recopilación de información que permitan determinar las causas reales del accidente.

“No tiene un plazo definido [la investigación] y nosotros no vamos a parar hasta encontrar cuál fue la causa de este accidente. Esa es la idea. No podría precisar”, manifestó.

