Marzo lideró como el mes donde se presentó el mayor número de parejas resquebrajadas (977), seguido de setiembre (903). En tanto, Lima encabezó el listado como el departamento con más registros.

De esta manera, se dejaba en evidencia que el “sí acepto” no necesariamente es para toda la vida.

Crecen registros de separación de bienes

Mientras tanto, en la Sunarp también se observa otra cifra que está creciendo, se trata del registro de separación de patrimonio. De enero a noviembre de este año se han contabilizado 8,280, cifra mayor si se compara con similar periodo, en el que se realizaron 7,886. Si se toma en cuenta todo el 2021 hubo 8,736 registros de separación de bienes por parte de personas naturales.

Ello indica que cada ves hay más parejas que desea prevenir y evitar futuras disputas a la hora de dividir los bienes si es se que llegaran a separar.





¿Es mejor optar por la separación de bienes?

Para el abogado especialista en planeamiento familiar y sucesorio, Yuri Vega Mere “sí es recomendable hacerlo”

“Una de las cosas que siempre se discuten (a la hora de divorciarse) es cómo separar los bienes que se han adquirido y créame que no es un tema menor”, señaló a gestion.pe el socio principal del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera.

Añadió que ahora se observa que la gente más joven, en comparación con generaciones previas, piensa las cosas de mejor manera y sabe que los divorcios han aumentado considerablemente en las últimas décadas”.

En tanto, Enrique Varsi Rospigliosi, abogado especializado en derecho civil, derecho corporativo y derecho Inmobiliario y en litigios y arbitrajes, sostuvo que es una decisión muy personal y muy particular en cada caso y no se puede aplicar una regla general, pues puede depender de la situación laboral, empresarial, económica-financiera de la pareja.

Añadió que normalmente se dice que la separación de bienes o el régimen económico de división de patrimonios es individual, egoísta, patrimonialista y que afecta en la relación de pareja, pero el socio del Estudio Rodríguez Angobaldo, sostuvo que hay que diferenciar la vida sentimental de lo que es la vida económica.

En esa línea, indicó que obviamente la separación de bienes da una tranquilidad, en el sentido de que lo que hace uno de los miembros del matrimonio no afectará al otro económicamente, frente a posibles actos o decisiones negligentes, aventuradas, apresuradas o no pensadas, pues no hay un patrimonio en conjunto.

Precisamente, Vega Mere mencionó que una pareja que ya está casada también puede llevar adelante el trámite de separación de bienes. “Lo recomiendo sobre todo en los casos en el que uno de ellos inicia un emprendimiento y empieza a firmar a título personal garantías o avales de su empresa ante bancos pues pone en riesgo el patrimonio familiar (en caso el emprendimiento no funcione)”, anotó.

Recordó que actualmente nuestro sistema legal tiene como regla que por defecto quienes se casan tengan que hacer el régimen de sociedad ganancial o régimen de propiedad común.

Sin embargo, en otros países es al revés, si no se elige el régimen común de manera expresa se asume que la propiedad es la de separación de patrimonios.

No incluye herencia

Enrique Varsi subrayó que suele existir la idea equivocada de que si la pareja está bajo el régimen de separación de bienes, en el caso de que uno de ellos fallezca no podrá heredar los bienes de la pareja.

El abogado añadió que sí le corresponde al viudo o viuda, ya sea que cuenten con hijos o no.

De otro lado, destacó que si la pareja opta por aplicar el régimen de separación de bienes, el trámite es sencillo y este deberá hacerse ante un notario, y luego se deberá inscribir en la Sunarp.

Añadió que el proceso no debe durar más de 45 días.









