El 79% no cree en la versión de PPK sobre la relación entre Westfield y Odebrecht

PPK sigue en el cargo, pero la investigación fiscal a su empresa Westfield Capital también prosigue. El jefe de Estado indicó que cuando fue ministro de Estado no sabía de los contratos que su socio Gerardo Sepúlveda suscribió con Odebrecht.

La sombra de la vacancia que alcanzó y de la que se salvó el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) el 21 de diciembre estuvo vinculada a sus presuntos nexos con Odebrecht.

No obstante, el 79% de la población no cree en la versión del mandatario. Las mayores dudas llegan desde el segmento, C con 81.3%, y el E, con 76.5%, según revela el último sondeo de Pulso Perú.

En el caso de las regiones, los más críticos con la versión presidencial se ubican en el norte y el centro, con 84% y el 79.7%, respectivamente.

Más dudas

La situación de Kuczynski es complicada. Su aprobación solo llega al 20%, pero sobre todo está en la mira su credibilidad.



Basta saber que el 77% señala que PPK sí utilizó su cargo de ministro de Economía y titular de la PCM, durante el gobierno de Alejandro Toledo, para favorecer a su empresa.

Solo el 15% afirma que no lo utilizó. Este grupo llega al 16% en el segmento A/B y a 24% en la zona del centro del país.



Entre los más severos figuran los peruanos de los niveles socioeconómicos C y E, con 83.2% y 78.3%, respectivamente. En el caso de las regiones, el 85% en el sur sostiene que PPK sí utilizó sus cargos para beneficiar a sus empresas, la misma opinión que el 78.5% en el centro.

En la mira del Congreso

Este mes la comisión Lava Jato se reunirá con el jefe de Estado. El encuentro quedó pendiente en diciembre, tras un largo tira y afloja



Para el 48% de la población, Kuczynski sí recibirá a los miembros de dicho grupo de trabajo.

Aunque hay un 34% que vaticina que PPK retrocederá y les dirá que no. Incluso, este grupo llega a 44.7% en el sur del país.



Entre los más optimistas de que sí habrá una cita entre ambas partes están el nivel A/B, con 59.7%, y el C, con 48.6%.

Finalmente, pasó de 9% a 15% quienes consideran que todos los gobiernos son igual de corruptos.



Esa sensación llega al 24% en el sector E y al 45% en el centro del Perú.