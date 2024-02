A pesar de que esta es una campaña corta, los comerciantes de Mesa Redonda y el Mercado Central alistan todos sus productos alusivos a esta fecha que se “carga de amor”. Peluches, carteras, joyeros, tazas y hasta ventiladores, pueden ser el regalo especial para celebrar.

Pese a las diversas opciones, existe un regalo que se ha convertido en la estrella de esta gala. No importa si es grande, chico o mediano, lo que cuenta es la entrega de ese detalle especial para festejar San Valentín.

Roberto Díaz, encargado de la Asociación de Importadores Medianos (Aimpe), en diálogo con Gestión, señaló que son los peluches los que han activado las ventas en el Mercado Central y Mesa Redonda, los cuales sorpresivamente han alcanzado un alto número en ventas y están generando un buen performance en este emporio comercial.

“Este año los peluches se han convertido en la sensación por el Día de San Valentín. Hasta el momento y a solo una semana del 14 de febrero, las ventas han aumentado hasta en un 40%. La mayoría lleva peluches en forma de osos, le siguen los corazones”, precisó el dirigente comercial.

Sobre los precios, el representante gremial indicó que hay para todos los bolsillos y que desde S/ 5.00 se puede encontrar uno de estos obsequios.

¿Cómo les va a los otros productos en San Valentín?

Díaz explicó que aunque el auge en ventas lo ganaron los peluches, aún hay un público que opta por artículos de decoración para festejar el 14 de febrero. Joyeros, tazas, adornos para escritorio, cuadros, son algunos de los souvenirs que también suelen comprar.

“Podemos decir que los productos de decoración están creciendo en un 20% al igual que los souvenirs alusivos a este día. Es importante seguir manteniendo activo los negocios porque luego de la campaña escolar, se viene el Día de la Madre y es ahí donde ya todos estamos apostando”, señaló.

Este es el regalo más pedido para este 14 de febrero

¿Qué producto se dejó de vender?

Así como los peluches están liderando en ventas, también existen otros artículos que dejaron de circular con mayor rapidez y en este caso nos referimos a las tarjetas de amor y broches con mensajes.

“Las tarjetas musicales con mensajes de amor ya casi no están saliendo y no me sorprende porque muchos optan por hacerlos a mano y buscar la originalidad”, destacó.

Por otro lado, Díaz destacó que es importante aprovechar estas cortas campañas para reactivar los negocios y la economía en estos emporios comerciales.

“San Valentín es una campaña corta, aún así los comerciantes se las ingenian para ofrecer sus productos y seguir vendiendo. No nos podemos quejar, este año pese a las limitaciones, recesión y otros factores estamos intentando estar a flote”, recalcó.

San Valentín: ideas de regalo y sus normas técnicas

En el mes del amor y la amistad, muchos peruanos desean compartir su tiempo y expresar su afecto a través de regalos con los seres queridos. Es por eso que el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), entidad pública vinculada al Ministerio de la Producción, ofrece recomendaciones para celebrar San Valentín con regalos seguros que cumplan con los estándares de calidad, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores.

Rosas

Norma Técnica Peruana “NTP 011.901:2022 Flores y Plantas Ornamentales. Rosa de corte. Requisitos. 1ª Edición”.

- Las rosas deben ser frescas, y no presentar signos de deshidratación.

- El tamaño del capullo floral debe estar acorde a la variedad y la longitud del tallo, el mismo que debe estar recto y lo suficientemente firme para soportar el botón de la rosa.

- El tallo, hojas y flores deben estar libres de plagas, enfermedades y daños mecánicos.

- Para el embalaje, las rosas deberán estar ordenadas en 3 filas de 4 unidades cada una, y cada fila dividida con cartón corrugado o separadores.

- La caja de empaque deberá presentar una etiqueta impresa con especificaciones del contenido.

Joyería

Norma Técnica Peruana “NTP 399.512:2016 Productos de Joyería y orfebrería. Requisitos”.

Los productos de joyería y orfebrería de oro, plata, platino y paladio, deben ser uniformes y no presentar defectos como rayaduras, porosidad, o abultamientos.

Deberán presentar en forma clara e indeleble la información del valor numérico que indique la ley de metal precioso, en el caso del oro en quilates o partes por mil y para la plata, platino y paladio en partes por mil. Si el producto tuviera alguna soldadura, esta deberá tener el mismo color y tonalidad del producto y un acabado uniforme.

