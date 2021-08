La pandemia fue uno de los factores que aceleraron el crecimiento del sector de los videojuegos el año pasado. Como resultado, los ingresos del sector arrojaron un total de US$ 178,000 millones en el 2020, un aumento del 19% con respecto al 2019.

Este crecimiento se puede ver desde dos ángulos principales: por dispositivo o por geografía. Según información de Newzoo, en el 2020, el gasto móvil en videojuegos siguió superando el gasto en consolas y PC, aumentando un 26% a US$ 86,000 millones. Esta adopción generalizada de teléfonos inteligentes y juegos casuales gratuitos (free-to-play, F2P) continúa impulsando los juegos móviles y atrayendo a nuevos usuarios.

Por su parte, las consolas, el segundo segmento de más rápido crecimiento, generó un estimado de US$ 51,000 millones en ventas durante el 2020, un 21% más que en el 2019, registrando una actividad más alta de lo esperado, ya que se suelen ver tasas de crecimiento planas o decrecientes en el año anterior al lanzamiento de nuevas consolas. Por el lado de las PC, siguió con una tasa de crecimiento anual del 6 % en 2020 y alcanzó hasta los US$ 37,000 millones, un segmento principalmente atribuido a jugadores no informales.

Desde el punto geográfico, el 49% de los ingresos por videojuegos provenían de China (US$ 44,000 millones) y Estados Unidos (US$ 41,300 millones), convirtiéndose gradualmente en productos básicos en las economías más grandes del mundo y aumentando su gasto discrecional.

Si bien durante el 2020 los videojuegos proporcionaron a los jugadores novatos y experimentados un escape a través de la competencia y las comunidades en medio de circunstancias difíciles, considero que el rendimiento de la industria de videojuegos el año pasado fue un hito importante, pero no el final, y significó otro paso más hacia la integración de los videojuegos en la cultura del entretenimiento en casa y móvil.

Se espera que las empresas de videojuegos sigan refinando sus productos e innovando en múltiples áreas durante los próximos años y que los ingresos de los videojuegos crezcan por encima de US$ 200,000 millones en el 2023. Los temas de los videojuegos probablemente pasarán a nuevas etapas de desarrollo, por ejemplo, a medida que la distribución digital de las empresas se haga más pronunciada, los juegos F2P(Free to Play) creen nuevas y más sólidas comunidades de jugadores, y la popularidad del segmento móvil aumente.