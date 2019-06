Los retos de Senace para los próximos años

Alberto Ventura

Asociado de Miranda & Amado



Mediante Resolución Suprema No. 016-2019-MINAM, publicada el 14 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, Alberto Barandiarán Gómez fue designado como nuevo presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace.

El nuevo presidente ejecutivo del Senace tiene una trayectoria importante en gestión ambiental y políticas públicas, habiendo sido asesor del viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales en el Ministerio del Ambiente por cuatro años y Gerente General de Sunass en el 2018.

Actualmente Senace es una de las entidades más protagónicas del país en materia ambiental, al estar a cargo de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de gran envergadura.

Asimismo, producto de algunos cambios normativos del año pasado, se precisó que esta entidad irá asumiendo competencias sobre los proyectos de inversión medianos con la evaluación de los EIA semidetallados.

Desde que inició la transferencia de funciones respecto de la evaluación de impacto ambiental en diciembre del 2015, Senace ha asumido a la fecha competencias en los sectores Energía y Minas, Transporte, Agricultura y Residuos Sólidos.

Es importante resaltar que, según información oficial publicada por Senace, al 30 de abril de 2019, esta entidad tiene actualmente en evaluación una cartera de estudios ambientales que representan un monto de inversión que asciende a US$ 3,934 MM, entre los que se encuentran el EIA Detallado de la Central Hidroeléctrica RS3 de Kallpa Generación (US$ 932.5 MM), el EIA Detallado para las Centrales Hidroeléctricas Lluclla y Lluta de Inland Energy (US$ 695.2 MM) y una Modificación de EIA para la Expansión de Tintaya de Compañía Minera Antapaccay (US$ 590 MM), entre otros.

En ese sentido, el nuevo presidente ejecutivo de Senace está asumiendo retos importantes en un contexto donde se tiene que seguir fortaleciendo la evaluación de impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión, a la par de dotar de dinamismo y celeridad los trámites de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados a su cargo.

Además, como parte de esta nueva gestión se espera que se siga consolidando la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (EVA), se concluya con la implementación del procedimiento único de certificación ambiental y se continúe con la transferencia de funciones de acuerdo con el cronograma oficial aprobado, estando pendiente la transferencia de los sectores Pesca, Industria, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salud, Turismo, Comunicaciones y Defensa.

Finalmente, también se espera que la nueva gestión de Senace entable una comunicación trasversal con otras entidades del sector Ambiente, tales como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que en los últimos años viene dictando en algunos casos medidas correctivas que exigen la presentación de “actualizaciones” de instrumentos de gestión ambiental que no tienen una vía procedimental específica en los reglamentos ambientales sectoriales y que terminan siendo rechazados por Senace. Esto genera incertidumbre y una exposición importante de los administrados a sanciones por parte del OEFA.