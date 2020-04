Gerente de empresas, Harvard MBA

El COVID-19 ha tenido un profundo impacto en la economía nacional. Se estima que el 25% de la población ha perdido su empleo y que, a la fecha, 7,124 empresas se han acogido a la modalidad de suspensión de labores afectando alrededor de 85,000 trabajadores. El 75% son microempresas y 21% son pequeñas empresas.

El Estado Peruano ha lanzado una serie de programas para apoyar a la población: Subsidios, Bono Independiente, Bono Perú Unido, retiro de S/2,000 de tu AFP, Programa Reactiva Perú, FAE MYPES, entre otros; sin embargo, estos programas no tienen cómo llegar a ese otro Perú que representan las microempresas (MES). Según PRODUCE, en el Perú existen 3.6 millones de MES (1.75 millones informales) que representan el 94.9% de las empresas en el Perú y emplean a ese 73% del país que vive del día a día con un trabajo informal, que no está en planilla y que no emite facturas. Veamos por qué para este gran segmento de peruanos, Reactiva Perú no los reactiva y qué se necesita para que la cuarentena no compita con su subsistencia y la de sus familias.

Reactiva Perú usa un sistema de subasta de tasas muy bajas para trasladarlas a los clientes: La tasa promedio de la última subasta fue de 1.5%. Esa tasa es imposible de trasladar al mundo de las MES por el costo de distribución (estimado en al menos 5%). Para ponerlo en números, las MES representan el 80% de los deudores del sistema financiero y sin embargo únicamente el 5.6% de los créditos del sistema. Por esa misma razón, las MES formales se financian en un 84.7% fuera de la banca múltiple y tienen una tasa promedio muy superior a la tasa de los principales bancos del país. Ante esa complejidad el Estado, a través de COFIDE, amplía el programa FAE MYPES, que es en esencia un Reactiva Perú para MYPES. Sin embargo, el programa tiene un alcance limitado de S/800 millones, mientras que los créditos de las MES formales superan los S/11,761 millones (cierre febrero 2020) y, si asumimos que las informales se financian en la misma medida que las formales, habría un crédito adicional no registrado de S/12,000 millones.

¿Cómo atender una demanda de crédito de casi S/24,000 millones para las MES? ¿Cómo aprovechar esta oportunidad de oro para formalizar a las MES y al mismo tiempo apoyarlas para que no rompan la cadena de pagos? Las alternativas giran hacia el sistema privado de pensiones (SPP), un jugador esencial que tiene a su disposición una cartera de S/154,044 millones de soles, de los cuales el 85.4% se encuentra en los Fondos 2 y 3. Este capital podría impulsar significativamente a las MYPES a través de las empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales de ahorro y crédito y EDPYME. Las AFPs podrían comprar bonos subordinados, de maduración de 3 a 5 años, con tasas competitivas que permitan un retorno al pensionista y al mismo tiempo generen créditos a costos bajos a las MYPES. Estos bonos podrían tener un aval Estatal, al igual que el programa Reactiva Perú, y un reglamento único regulado por la SBS para generar un mecanismo “express” que permita a las MES acceder rápidamente al capital y así impulsar la economía. Un programa de esa naturaleza podría impulsar colocación de créditos por más de S/10,000 millones y beneficiar potencialmente a 5 millones de trabajadores. Incluso se podría formalizar e ingresar al SPP a los trabajadores de las MES beneficiadas, así no sólo apoyamos el hoy si no que también contribuimos a un mejor futuro con más afiliados a un sistema previsional.

Una mirada más estratégica nos permite ver que esta es una gran oportunidad para atender y atraer a esos peruanos que vemos saliendo de sus casas para subsistir en esta dura crisis. Ante la falta de ideas, hoy se debaten propuestas trasnochadas como el retiro de los fondos previsionales, el impuestos a la riqueza y ampliar la carga tributaria para las empresas formales. Aprovechemos esta coyuntura para dar los pasos correctos hacia el Perú que queremos construir, no es suficiente un bono, impulsemos la formalización, dinamicemos las industrias, usemos parte del capital del SPP para juntos construir el Perú que merecemos.