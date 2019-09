La ministra del Ambiente, Lucía Ruiz, señaló que se promoverá que los municipios puedan incorporar el cobro de los arbitrios en los recibos de luz y agua. ¿Con qué fin? La idea principal es que las municipalidades tengan los recursos suficientes para mantener los rellenos sanitarios en su jurisdicción y se ocupen de manejar los residuos sólidos.

Ruiz recordó que las municipalidades ya cuentan con esta facultad desde finales del 2016, pero no la emplean. “Hay muchas municipalidades que no tienen cómo cobrar (arbitrios) para manejar los residuos. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte para rellenos sanitarios, pero nos preocupa que los alcaldes no cobren suficiente para mantenerlos”, anotó durante un evento de Economía Circular, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Se debe promover el cobre de arbitrios en recibos de agua y luz?

Al final de la página ingresa a COMENTAR. Regístrate y da tu opinión. Tus respuestas serán publicadas en esta nota y seleccionaremos las mejores para ser publicadas en la edición impresa de Gestión del día de mañana.