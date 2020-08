En su último discurso ante el parlamento -al promediar las 5.30 de la madrugada- el todavía premier Pedro Cateriano dijo que se le “advirtió” que no había consenso político respecto a la ratificación del ministro de Educación, Martín Benavides, por lo que sería difícil obtener el voto de confianza necesario para su permanencia y la de sus ministros.

“A mi se me advirtió que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que por lo tanto iba ser difícil que se me extienda el voto de confianza”, aseguró. A reglón seguido, mencionó que desde el punto de vista político -cuando se armó el gabinete- se consideró esta ratificación como un “mensaje político” de apoyo a la reforma universitaria que emprendió Benavides cuando lideró la Sunedu.

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Cree que fue debido al ministro de Educación que no se le dio al confianza al premier Cateriano?

