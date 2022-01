La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, señaló que el Perú es “la escuela de todos” pues aprendemos a ser ciudadanos en este país. Sus palabras se dieron en defensa de las declaraciones del presidente Pedro Castillo, quien, en una reciente entrevista, afirmó que el país seguirá siendo su escuela.

“El Perú es la escuela de todos, todos aprendemos a ser ciudadanos en este país, que es nuestra escuela. Todos aprendemos, no estamos hablando de ensayos, eso es peligroso porque cualquiera no puede venir a hacer una prueba-error, debemos asumir nuestras funciones y las gestiones, pero no es denigrante, yo estoy orgullosa de este aprendizaje”, afirmó a los medios.

“Hay la necesidad de un aprendizaje colectivo. En este país tan polarizado sobre todo luego de una segunda vuelta en la que un grupo de poder no ha sido elegido. El presiente tiene un periodo de cinco años para gobernar y hay que respetarlo, agregó.

Ante ello, la pregunta de hoy es:

¿Cree que el Perú es la escuela de todos como dice la ministra Ortiz?

