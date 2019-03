Durante una reunión entre la ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz , con los productores arroceros y representantes de las juntas de usuarios de Camaná, el valle del Tambo, Ocoña y Majes en Arequipa, señaló que no se puede paralizar la importación de arroz, ante la solicitud de los productores.

"No es verdad que vayamos a cerrar los mercados (de importación), no se puede decirle a los productos que no entren . Lo que sí tenemos que hacer es competir con mejores condiciones. Los costos de producción son muy altos y tenemos que bajar esos costos", precisó la ministra.

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Está de acuerdo con que no se paralice la importación de arroz?

