Jefe del plan de gobierno de Acción Popular

El Plan de Gobierno del Partido Político de Acción Popular 2021 – 2026 se ha elaborado bajo los principios ideológicos de nuestro Partido: El Perú como Doctrina y la Conquista del Perú por los Peruanos, con el objetivo principal de Trabajar y dejar Trabajar, con el esfuerzo conjunto de los afiliados que integran el Consejo Nacional de Plan de Gobierno, del Comando Nacional de Profesionales y de nuestros militantes y colaboradores que presentaron sus aportes desde sus diferentes visiones sociales y profesionales.

Se centra en el desarrollo de ocho políticas generales multisectoriales, que tienen como centro a la persona humana durante todo el ciclo de su vida:

Desarrollo Humano

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Desarrollo Económico, Competitividad e infraestructura

Identidad Nacional, Cultura y Turismo

Reforma del Estado

Seguridad Nacional, Lucha Contra la Corrupción y Narcotráfico

Empleo y

Salud

Políticas que se complementan con una Política transversal de ciencia, tecnología e innovación.

La Políticas mencionadas contemplan veintinueve objetivos específicos, resaltando las siguientes propuestas que en líneas generales mencionamos a continuación:

En materia de Salud

Sector prioritario en el que se agilizará la compra y llegada de las vacunas contra COVID-19, conjuntamente con la adquisición de pruebas moleculares, medicinas, camas UCI, oxígeno, e implementos de protección del personal de salud.

Potenciar la atención primaria en la red básica de salud con centros de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria.

Fortalecer el sistema de salud remodelando los centros médicos, postas y hospitales, con el equipamiento necesario de sus instalaciones, e invertir en salud para alcanzar el 6% del PBI.

Reforzar el sistema de telesalud a nivel nacional para que la atención llegue en forma inmediata y progresiva a los lugares más apartados.

Erradicaremos la desnutrición crónica y la anemia infantil de nuestros niños, otorgando mayores recursos y mejorando la gestión de los programas Juntos y Qaly Warma.

En Desarrollo Económico, Competitividad e infraestructura

Generar 5 millones de empleo para contrarrestar secuelas de la pandemia, y para reducir desigualdad en distribución del ingreso y luchar contra la pobreza.

Inversión en obras para invertir y conseguir trabajo: Carreteras, represas de agua, trenes de cercanías para crear trabajo y hacer los esfuerzos para llegar a recuperar los puestos de trabajo que se ha perdido. El estado debe invertir y hacerlo también los privados.

Impulsar la ejecución de las obras de infraestructura priorizadas a nivel nacional para reactivar la economía y recuperar los puestos de trabajo perdidos.

Se va invertir en obras a través de cooperación popular para los jóvenes. Que se realizarán en zonas pobres y pequeñas de centros poblados.

Implementar políticas efectivas de asistencia técnica y crediticia para el surgimiento de las Pymes.

Impulsaremos el desarrollo de la agricultura para la seguridad alimentaria y la promoción de la exportación.

Reactivación del Banco agrario que facilite a los agricultores créditos en condiciones preferenciales.

Apoyar la agricultura familiar, apuntando a la soberanía alimentara.

Formación Profesional en función de necesidades empresariales, con diseño de curricular entre universidad, empresa y Estado.

Establecer un programa de reconversión laboral para capacitar y ocupar a PEA desplazada por COVID o por digitalización hacia actividades nuevas.

Crear el Ministerio de Ciencia, tecnología e innovación.

En Educación nos proponemos

Aprobar conforme a ley la compra de un satélite de Telecomunicaciones para la educación y servicios del Estado.

Infraestructura educativa para potencial teleeducación en todo el país.

Ampliar el ancho de banda para que llegue a los lugares más apartados y/o establecer la interconexión satelital para todo el país.

Proponemos invertir el 6 % del PBI en educación. Continuaremos fortaleciendo a los Colegios de Alto Rendimiento, y desarrollaremos las Universidades Públicas de Alto Rendimiento.

Fomentar emprendimiento empresarial desde la escuela y universidad.

Capacitar al magisterio nacional y darles mejores condiciones salariales y de trabajo y proceder al proceso de nombramiento de los profesores contratados.

En Vivienda y Construcción - Cooperación popular

Plan Nacional de Vivienda Social para los sectores D y E, para superar el déficit de vivienda.

Reinstalación del Programa de Cooperación Popular, para crear trabajo para los jóvenes.

Relanzamiento del Banco de Materiales para facilitar la construcción de vivienda.

Desarrollo de un Programa para la instalación de agua en todas las regiones.

No a la privatización del agua.

En la lucha anticorrupción

Se aprobara ley en el sentido de que quien comete delito como servidor público no regresará a servir al Estado cualquiera sea el delito en agravio del estado y al igual cualquier empresa o privado cause daño al Estado en obras o servicios no vuelve a contratar con el estado.

Evaluación obligatoria de todos los mandos medios de administración pública, sobre todo los que tienen responsabilidad en licitaciones, logística y compras

Gobierno abierto, para el conocimiento público en tiempo real de todos los actos de administración, sesiones de autoridades, contrataciones públicas, gastos, sueldos.

Nueva Ley de Contrataciones Públicas.

En reformas constitucionales

Nueva regulación, nuevo contrato social, nueva carta constitucional en el congreso, o en su defecto por referéndum.

En turismo

Ampliar y flexibilizar el fondo de apoyo empresarial al turismo que solo ha llegado a pocas empresas y personas.

Aplicar temporalmente un régimen tributario especial

Generar Confianza: Fomentar una cultura de Seguridad Sanitaria con protocolos establecidos en toda la cadena de valor de la actividad turística.

Darle valor a los atractivos turísticos, dotándoles de vías de acceso, servicios y promoción.

Promover el turismo Interno, incentivando paquetes turísticos y fines de semanas largos.

Asimismo, nuestro Plan contempla acciones inmediatas en los temas de seguridad ciudadana, la reforma judicial, y fortalecer la institucionalidad y estabilizar la gobernanza en el ámbito local, regional y nacional.