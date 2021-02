En esta crisis hay aún muchas incertidumbres y muchas dudas acerca del futuro inmediato para las empresas. Pero también hay ciertas cosas que sí se conocen con certeza. Una de estas es que las empresas no podrán empezar a devolver los préstamos del programa Reactiva este mes de abril.

El programa Reactiva se diseñó pensando que la economía se reactivaría en doce meses y que las empresas necesitaban un apoyo temporal para salir del “bache”. La realidad ya demostró que la economía no ha iniciado aún su recuperación y que el apoyo que necesitan las empresas es estructural y no temporal.

Los negocios cerrados, las cifras de ventas y los miles de desempleados son la muestra palpable de una recesión cuyo fondo aún no hemos tocado. Pronto seremos testigos del impacto que la segunda cuarentena habrá tenido en las empresas.

Pero los peruanos somos resilientes, creativos y enfrentamos la adversidad con entereza. Las empresas peruanas son un reflejo de este carácter del peruano. Pero si no se le facilita al empresario los recursos para salir adelante, las empresas seguirán quebrando y las personas seguirán perdiendo sus empleos.

¿Qué razón podría tener el gobierno para no reconocer que las empresas necesitan más tiempo para empezar a pagar sus préstamos de Reactiva? ¿Quién se perjudicaría si las empresas se toman 5 años en vez de 2 en pagar estos préstamos? ¿Porqué el gobierno no puede extender las garantías que otorgó para un plazo de 5 años? No pareciera haber argumentos razonables para explicar la actitud del gobierno.

Nuevamente, estaremos ante un Estado que, en lugar de legislar y guiar, reaccionará ante hechos consumados. En abril, cuando las empresas acudan por miles a sus bancos a decir que no pueden pagar los préstamos de Reactiva, el Estado reaccionará. Por supuesto que el solo proceso de reacción tomará semanas. En el camino, la situación de muchas empresas solo habrá empeorado y muchas no se podrán salvar.

¿Es que no se ha dado cuenta el gobierno que las empresas no pueden planificar el futuro inmediato porque si pagan Reactiva ya no les alcanzará para pagar la planilla?

Hay que reactivar los fundamentos del programa Reactiva Perú. Extender el periodo de gracia y los meses para pagar es el primer paso. Y se debe hacer ya!