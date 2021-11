Tras el impacto y la incertidumbre generada por la pandemia de la COVID-19, así como ante las medidas sanitarias que se venían estableciendo en los países, miles de organizaciones se vieron en la necesidad de buscar equilibrar sus compras de seguros con una mayor retención de riesgos, esto se debía en una parte a las difíciles condiciones del mercado de seguros.

Como consecuencia a este fenómeno, se reportó un aumento en las formaciones de aseguradoras cautivas. Como se sabe, una aseguradora de cautivas es una compañía de seguros creada con el objetivo específico de financiar los riesgos derivados de su grupo o grupos matriz.

Las Cautivas permiten que las organizaciones de todos los tamaños administren mejor sus costos y tomen un mayor control de sus programas de seguros, lo que las convierte en un mecanismo de financiamiento de riesgos enormemente popular en el desafiante mercado de seguros actual. Durante este año, se sigue viendo un crecimiento en casi todos las Cautivas de todo el mundo, tanto de las ya existentes como de las nuevas formaciones.

Durante el año pasado las Compañías Celulares Protegidas o Segregadas (PCC) fueron las que experimentaron un mayor aumento alcanzando el 53% año tras año. Cabe destacar que, una PCC es una estructura corporativa en la cual una sola entidad legal se compone de un núcleo y varias unidades de negocio que tienen activos y pasivos separados, similar a un hub.

Según el Reporte sobre el Panorama de Cautivas 2021, elaborado por Marsh, el crecimiento de las PCC sucede debido a que son más fáciles y rápidas de establecerse que las compañías aseguradoras Cautivas habituales, lo cual resaltó durante la pandemia cuando las alternativas estaban limitadas.

Otro factor que contribuyó al respecto fueron los aumentos significativos de precios y la escasez de capacidad en el mercado global de Responsabilidad de Directores y Funcionarios (D&O, por sus siglas en inglés), ya que varias organizaciones se conformaron como PCC en el 2020 para asegurar la cobertura de D&O. Por ejemplo, las primas de D&O suscritas por Cautivas administradas por Marsh aumentaron en un 50% en 2020.

Este año, existe una gran oportunidad de crecimiento en la formación de cautivas. Asimismo, el crecimiento de los riesgos no tradicionales, que no consideraba a las Cautivas hace una década, es otra señal del valor que brindan para ayudar a las empresas a resolver desafíos y respaldar objetivos estratégicos. A modo de ejemplo, en el caso del riesgo cibernético, en el 2020 experimentamos un aumento del 13% en el número de Cautivas y un aumento del 54% en las primas netas emitidas en esta clase.