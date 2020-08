Director Independiente y consultor en reestructuración de empresas, especialista en temas económicos y financieros

Si analizamos el pasado (que ya no existe) podemos observar que en el año 1995, en nuestro país sólo 740 empresas facturaban entre US$ 2.9 MM y US$ 7.3 MM, mientras que en el 2017 fueron más de 6,000; ese crecimiento que tuvieron las empresas fue debido a la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial, lo cual conllevó a una mayor demanda propiciando a su vez que estas consoliden el patrimonio de los accionistas y de las empresas.

Ahora, esa coyuntura reflejada en los últimos 20 años es distinta, la demanda disminuye y el proceso de toma de decisión en las compras del consumidor y comprador ha variado por el impacto económico, financiero y regulatorio que ha ocasionado el COVID-19.

Si el objetivo que se tiene es lograr la sostenibilidad de la empresa protegiendo el patrimonio del accionista y de la propia empresa, se deben potenciar las decisiones que se tomen, estas deben hacerse de manera objetiva y estar alineadas a una estrategia previamente definida, para así lograr mejores resultados. Asimismo, se deberá adecuar su modelo de negocio a las actuales condiciones del mercado, sin soslayar que se debe promover y desarrollar la cultura de prevención en toda la organización, hay que pasar de evadir los riesgos a gestionarlos, para ello es imprescindible identificar y conocer los riegos que existen en la empresa. Se debe aspirar a cambiar el enfoque de simplemente mitigar los riesgos operacionales a aprovechar las nuevas oportunidades que el mercado ofrece. ¡La disrupción se hace necesaria!

Por otro lado, este es el momento institucionalizar el proceso de decisión en las empresas familiares y en las denominadas pymes, de manera adicional se debe analizar y comprender el funcionamiento del proceso de toma de decisión de sus órganos de gobierno, debiéndo (de ser posible) compararlo con las buenas prácticas del Gobierno Corporativo. La característica más resaltante de la empresa familiar o de la pyme es su capacidad de adaptarse, enfrentar desafíos y adversidades, convirtiendo esas capacidades en una ventaja competitiva. Este es el momento idóneo para que estas empresas logren su sostenibilidad aprovechando las oportunidades que el mercado les ofrece, para ello deben apostar en gran medida por el cumplimiento de objetivos claros y concretos, además deberán crear e implementar estrategias generadoras que incrementen el valor de la empresa y de su patrimonio.

Por otro lado, si bien es cierto que en las empresas familiares se percibe a la organización como un legado, este es el momento en el que todos sus integrantes deben estar alineados bajo la misma visión e intereses con respecto al negocio y futuro de la empresa, por cuanto la responsabilidad de los que actualmente las dirigen implica superar la crisis actual para ser transmitida a las próximas generaciones. Asimismo, con respecto a las pyme, la informalidad que se pudiera percibir deberá ser superada, permitiendo ideas técnicas, creativas y eficientes, unidas con una política de austeridad y sacrificio que contribuya a su estabilidad en el mercado.

En la actual coyuntura se hace imprescindible aprovechar el momento para consolidar lazos comerciales con aquellas empresas que propicien el incremento de oportunidades, incluso podría concretarse una alianza estratégica que permita alcanzar la estabilidad que todos buscan y que algunos no alcanzarán. Debemos tener presente que una alianza estratégica es un acuerdo entre varias partes para alcanzar objetivos comunes logrando con ello además, una ventaja competitiva, en la que cada parte busca que “el ganar” se haga realidad, es decir, todos logren beneficios de acuerdo con sus aportes. Por otro lado, la alianza estratégica resulta atractiva por cuanto se optimiza los recursos asignados, se accede a mercados que de otra manera no hubiese sido posible acceder o su costo estaba por encima del costo de oportunidad, a lo cual se suma el minimizar o compartir riesgos.

Desde luego que antes de tomar la decisión de comprometerse en una alianza estratégica se deberá evaluarse los siguientes factores:

a) Cuál es beneficio que se obtiene con la alianza estratégica

b) Cuál será el aporte en la alianza estratégica

c) Cuánto riesgo se está asumiendo

d) La actual situación económica / financiera de la empresa permite el acuerdo

De manera adicional, se deberá analizar con quién aliarse, el beneficio deberá ser necesariamente mutuo, en caso contrario la subsistencia de la alianza será muy corta y con más perjuicios que beneficios. Es por ello que los objetivos deben ser claros y cada uno debe expresar con claridad su aporte para alcanzar esos objetivos, debiendo ser su aporte complementario y no excluyente de tal manera que se genere un valor para las partes.

Otro tema vital es el de establecer un proceso de toma de decisión y determinar la estrategia competitiva y corporativa a seguir, siendo por ello muy importante contar además con una cultura empresarial en cada uno de los involucrados, así como con su lealtad y una buena reputación en el mercado. Como conclusión podría decir, que las empresas para hacer frente a la competencia o aprovechar oportunidades del mercado, debería “efectuar alianzas estratégicas que fortalezca” a las involucradas. Una empresa con debilidades y carencias, es poco probable alcance el éxito deseado, en cambio, cuando un aliado subsana esas deficiencias y viceversa, ambos se convierten en un rival más fuerte y robusto.

¡Gracias y éxitos…!!!