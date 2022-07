“Cuando hice mi traslado de la Universidad Nacional de Piura a la PUCP, no la pasé tan bien, pero fue una prueba que pude superar”, señala Cristhian Jacinto Calderón, fundador de Deitax Solutions, quien ha sido reconocido por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) por el proyecto “Ventilación Inteligente”.

Y es que el ingeniero cajamarquino despertó su interés por la ingeniería mecatrónica a los 16 años, luego de haber terminado la secundaria en Chiclayo, donde ha pasado la mayor parte de su vida.

Hoy, con 26 años, Jacinto cuenta que se interesó por la mecatrónica tras asistir a una feria vocacional en la PUCP en el 2011. De inmediato, decidió postular a la casa de estudios bajo la modalidad de primera opción, pero no logró conseguir una vacante.

Su segunda alternativa fue la Universidad Nacional de Piura, la cual está a tres horas en transporte público. “Tenía que despertar 4:00 a.m. porque a las 7:00 a.m. empezaban mis clases. Siempre viajaba con mi DNI amarillo y mi permiso notarial, y con mucha melancolía por mis padres”, relata.

Logró ingresar y formarse parcialmente como ingeniero mecatrónico. “Los cursos que más me gustaban eran en los que te daban un caso y te pedían analizarlo y diseñar una solución”, recuerda. Gracias a sus notas que lo ubicaban en el quinto superior pudo involucrarse en política. Fue miembro del Consejo Universitario y se encargó de gestionar el viaje a Lima de 25 compañeros para un congreso de ingeniería mecatrónica en la PUCP.

Traslado

Jacinto logró su objetivo y a su vez consiguió enamorarse más de su profesión tras asistir al congreso. La decisión ya estaba tomada: quería su revancha en ingresar a la PUCP y así fue en el 2014. Para el ciclo 2015-1 hizo una pasantía en la mencionada casa de estudios, pero confiesa que no la pasó bien. “En la Universidad Nacional de Piura era ratón de biblioteca, pero en la PUCP el ritmo sí me chocó. No tenía las bases sólidas en algunas materias como en mecánica”, narra. Lamentablemente, al siguiente ciclo no pudo estudiar, pues su madre se encontraba delicada de salud, no obstante, no fue impedimento para que siga leyendo y estudiando de manera autodidacta.

Ya en el 2016, Jacinto aspira al traslado externo en la PUCP y concreta su revancha que tenía en mente desde que había terminado el colegio. Finalmente, en el ciclo 2018-2 concluye sus estudios universitarios y hace poco acaba de conseguir su licenciatura como ingeniero.

Deitax

El ingeniero cuenta que Deitax Solutions se creó en junio del 2019 a raíz de la quinta Hackathon desarrollada por la SNMPE y la universidad Esan. Inicialmente, el equipo estuvo formado por sus mejores amigos Karlo Verde, Alejandro Bedoya, Markyño La Torre y Ángel Hernández, pero luego desertaron por otros retos profesionales.

Actualmente el equipo está conformado por él y Harry Anacleto como especialista en telecomunicaciones. Ambos recibieron y egresaron de un programa de incubación en Innova Esan gracias al Comité de Tecnología e Innovación de la SNMPE.

Ha laborado como gestor tecnológico en la PUCP. Se encargó de elaborar el paquete tecnológico, modelo de negocios y análisis de patentabilidad del proyecto, así como diseñar e implementar la arquitectura de cloud computing. A la fecha se viene desempeñando como jefe de prácticas y se dedica al 100% a los futuros proyectos de Deitax. “Investigar es una de mis pasiones y es algo que nunca dejo de hacer”, finalizó.