A Dios gracias, aún contamos con la empresa privada, gran generadora y distribuidora de riqueza, de puestos de trabajo, con sus directivos habituados a enfrentar problemas y dificultades para resolverlos, y a desafiar circunstancias que hay que aceptar, con ánimo de cambiar. Un país con empresas fuertes, con empresarios bien formados, solidarios e íntegros incrementará significativamente el bien común de los ciudadanos, el desarrollo de las instituciones y el logro de una ansiada paz social. Quedó patente, en una reciente asamblea de empresarios, la necesidad de una nueva misión, un urgente propósito que los empresarios y directivos deben asumir, planteados por ellos mismos como actual e ineludible deber con el país y sus ciudadanos.

Empresarios, no tengamos miedo de no ceder un ápice a la corrupción, de no admitir la mediocridad, de hacer las cosas que hay que hacer. No temamos ser más generosos, magnánimos y creativos para reducir las brechas sociales, ni ser audaces y valientes para hacer valer nuestros principios y derechos. También hay muchos funcionarios de organismos y empresas públicas que son honestos, sacrificados... ¡No tengan miedo, no están solos!

No es posible que veamos impávidos el creciente deterioro del índice de confianza empresarial, ¡si lo hacemos nosotros! La confianza no puede estar en los gobernantes, en el precio del cobre o en el azar; está en nuestras capacidades y virtudes, en nuestras iniciativas y acciones, en nuestros anhelos y buenas intenciones. Démosle vuelta al índice: confianza a tope. Como decía el papa Francisco, no permitamos que nos roben la esperanza.

Es la hora de poner coraje, magnanimidad y compromiso. Acabemos de una buena vez con la inmoralidad, la mentira y la tropelía; basta de esas lacras que nos quieren quitar el optimismo y la fe en nuestro futuro.

Una vez escuché que debemos pedir al Dios Todopoderoso “luz para ver y fuerza para querer”. Me atrevo a añadir: pasión para acometer. Solo así seremos protagonistas de tan necesario cambio para nuestro país. Con decisión, coraje y sin miedo, pongamos nuevo rumbo a la patria.