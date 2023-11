La reanudación de las negociaciones del tratado de libre comercio entre Perú e India el próximo diciembre de 2023 y la entrada en operación del puerto de Chancay en noviembre de 2024 brinda una oportunidad para que el sector agrícola tenga mayor relevancia en la negociación y suscripción de dicho acuerdo. Esto se debe, por un lado, a que India, con más de 1,400 millones de habitantes, es la primera economía en términos de población del mundo, con una creciente capacidad de consumo y demanda de productos alimenticios que le exige contar con nuevos proveedores internacionales. Por otro lado, el Perú como líder mundial exportador de una amplia gama de productos agrícolas que tienen alta demanda a nivel internacional, y tiene capacidad para satisfacer parte de esa demanda.

Existe una gran oportunidad para que India tenga una oferta variada de productos agrícolas de calidad provenientes del Perú, particularmente porque los productos agrícolas de ambos países son en la mayoría de los casos diferentes y contra estacionales. Además, las economías de India y Perú no son competitivas sino complementarias.

Por ejemplo, la dieta india se basa principalmente en el consumo de especias, hierbas y una variedad de verduras, cereales y legumbres y sus principales productos agrícolas son: leche, legumbres, arroz, trigo, sorgo, maíz, algodón, azúcar de caña. , maní, pescado de piscifactoría, carne de ovino y caprino, frutas, verduras y té; que los productos agrícolas potenciales para exportación del Perú a la India son: hortalizas, plantas, raíces y tubérculos; frutas y frutos de cáscara comestibles, aguacates, uvas, cítricos, melones y sandías; café, té, hierbas y especias; cereales, productos molidos, malta, almidón, gluten de trigo; semillas y productos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales y medicinales, paja y forrajes; Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.

Siendo que el diagnóstico de oportunidades descrito anteriormente es favorable, ¿a qué se debe que el comercio agrícola entre India y Perú no sea significativo y se limite a unos pocos productos y por pequeñas cantidades de valor. Esto responde a varios factores concurrentes que dificultan el aprovechamiento de las oportunidades. Se trata de barreras arancelarias y no arancelarias, tiempo de tránsito, costo del transporte marítimo y costos logísticos.

Barreras comerciales

En la India, la actividad agrícola es un sector protegido mediante barreras arancelarias y no arancelarias que tienen como objetivo evitar la competencia extranjera. Tasas arancelarias para productos agrícolas con tipos promedio que varían según el país entre el 20% y el 98%. Esto encarece las importaciones y, por tanto, aumenta los costes para los consumidores. En contraste, en Perú, los niveles arancelarios ad-Valorem aplicados a los productos agrícolas para el 100 por ciento del universo arancelario son tasas arancelarias de 0, 6 y 11 por ciento y los costos logísticos.

Sin barreras de derechos

Las barreras no arancelarias son regulaciones utilizadas por los gobiernos para dificultar o impedir la importación de ciertos bienes sin aumentar sus aranceles. Esto puede ocurrir mediante una prohibición total de las importaciones, el establecimiento de cuotas de importación o mediante la adopción de controles de calidad muy exigentes o requisitos de embalaje muy estrictos.

Tiempo de tránsito, transporte marítimo y costos logísticos

El transporte marítimo juega un papel crucial en las exportaciones de alimentos frescos y perecederos, siendo uno de los medios más utilizados para el envío de este tipo de mercancías. Para el transporte se utilizan barcos y contenedores frigoríficos con el fin de preservar la cadena de frío. El tiempo de tránsito marítimo entre India y Perú es de aproximadamente 45-50 días, un período bastante largo que se refleja en los costos de fletes y seguros y a su vez en el valor CIF de los flujos comerciales.

El costo logístico es la suma de aquellos costos ocultos que se producen por la sucesión de actividades como el almacenamiento o transporte de un bien desde el productor hasta el comprador final.

El costo logístico es la suma de aquellos costos ocultos que se producen por la sucesión de actividades como el almacenamiento o transporte de un bien desde el productor hasta el comprador final. El costo logístico está relacionado con la eficiencia y eficacia del proceso logístico. Cuanto mayor sea la eficiencia y eficacia, menor será el coste. El Índice de Logística Internacional 2023 ubica a India en el lugar 38 y a Perú en el 61.

Propuestas

En el sector agrícola, la reanudación de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Perú e India brinda una oportunidad y un desafío para ambos países para crear las condiciones necesarias para abordar medidas arancelarias y no arancelarias, tiempos de transporte marítimo y costos logísticos para impulsar el comercio bilateral porque son sectores complementarios entre sí; y por la creciente demanda del mercado indio de productos agrícolas que requiere obtener nuevas fuentes de suministro de productos de calidad.

Por el lado del Perú, la cuestión arancelaria no constituye una barrera de entrada para los productos agrícolas provenientes de la India, lo que no es el caso de los productos peruanos que enfrentan altos aranceles para ingresar a la India. Esto requiere que India reenfoque su posición en sus barreras arancelarias para los productos peruanos en el sector agrícola, lo que debería ser compensado por Perú con beneficios en otros sectores de interés para India. El tratamiento del tema de las restricciones no arancelarias debe seguir la misma lógica de cooperación mutua con el criterio de que los productos agrícolas sensibles no sean obstáculo para que la cooperación comercial impacte a otros productos de acceso restringido.

En cuanto al tiempo de transporte marítimo y costos logísticos entre Perú e India, es importante resaltar que India podrá beneficiarse de la reducción del tiempo de transporte marítimo de 45-50 días a 25-30 días, así como de los costos logísticos de sus exportaciones e importaciones no sólo con Perú sino también con Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia, a través de la entrada en operación del Puerto de Chancay, 82 km al norte de Lima. El Puerto de Chancay será el primer puerto inteligente y digital del Pacífico Sudamericano, con mayor profundidad de la costa del Pacífico, con capacidad para recibir buques de 18,000 a 24,000 contenedores completamente cargados (TEU). El puerto también creará el desarrollo de un complejo logístico, tecnológico e industrial, así como la creación de una Zona Económica Especial adyacente, que también brindará a la India nuevas oportunidades de inversión en Perú.

Esta sola acción del Gobierno peruano convierte al Perú en un socio estratégico para que la India lo tome en cuenta no sólo desde el punto de vista del comercio de productos agrícolas sino también geopolíticamente en relación a tener la oportunidad de mitigar la presencia china en Sudamérica, tomando una posición en el sector agrícola peruano en el que China aún no ha entrado.

Lo expresado hace necesario que India y Perú repiensen la negociación, en el sector agrícola, para abordar dicho tema e incluir también los temas de cooperación técnica, transferencia de tecnología e inversiones en dicho sector.

Cooperación y transferencia de tecnología

El desarrollo y la modernización de la agricultura india con la creación de centros de equipos agrícolas de alta tecnología, la concesión de créditos a los agricultores para la compra de maquinaria y otros incentivos destinados a aumentar la producción y la productividad agrícolas brinda la oportunidad a través de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Acuerdo para desarrollar la cooperación y transferencia de tecnología entre Perú e India

Inversiones

India, al igual que Perú, son países con la mayor biodiversidad del mundo y cuentan con varios tipos de tierras, aptas para el cultivo de una gran cantidad de cultivos. Por esta razón. Perú se presenta ante la India como un país ideal para la inversión agrícola destinada a la producción de hortalizas, legumbres y frutas que no produce. A nivel internacional, el Perú juega un papel importante, habiéndose posicionado como uno de los principales países agrícolas del mundo. Esto, gracias a la variedad de condiciones climáticas sumado al buen manejo del suelo y del agua, además de contar con una nutrición equilibrada de los cultivos, entre otros factores.

Perú tiene proyectos de riego que están pendientes de ejecución y que pondrán a disposición de inversionistas del sector agrícola, una superficie que se estima en 400,000 hectáreas y el mejoramiento del terreno. Las mayores expectativas están en los proyectos Majes-Siguas II-Arequipa, que involucrará una superficie de 38,500 nuevas hectáreas, y la III etapa de Chavimochic (Trujillo), que involucrará 63,000 nuevas hectáreas.

Finalmente cabe destacar que con el puerto de Chancay el Perú hará un mejor uso de los 21 Tratados de Libre Comercio que actualmente tiene firmados con las principales economías del mundo, todos los cuales generarán la expansión y diversificación de sus exportaciones. particularmente agrícola y el aumento de las inversiones en el país.