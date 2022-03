Gerente general de Comex Perú

El sector minería e hidrocarburos representa un 10% del PBI. Es la principal fuente de divisas y generador de importantes recursos para las arcas del Estado, en particular, para gobiernos subnacionales (regionales y locales) que reciben transferencias por concepto de los pagos de canon, sobrecanon y regalías.

Estos recursos deberían tener un rol dinamizador e invertirse de manera eficiente en proyectos de inversión pública para impulsar el cierre de brechas económicas y sociales en salud, educación, infraestructura y saneamiento; para mejorar la calidad de vida de las comunidades de influencia.

ComexPerú publicó recientemente un análisis sobre el canon, sobrecanon y regalías, que señala que entre los años 2008 y 2021 se transfirieron S/ 89,265 millones a los gobiernos subnacionales. De estos, el 75% se destinó a gobiernos locales y el 50% del total de recursos ha sido canon minero.

¿Qué se pudo haber hecho con todo este dinero? Invertido eficazmente, hubiese servido para cerrar las brechas de infraestructura en los sectores de salud, educación, hidráulico y electricidad. Nuestro país sería otro, millones de ciudadanos tendrían mejores condiciones de vida.

Pero existe un problema de distribución de recursos. Solo 4 departamentos (Cusco, Áncash, Arequipa y Piura) recibieron el 60% del total de recursos. Además, solo el 3.6% de municipalidades, 68 de un total de 1,874 que existen en todo el país, concentraron la mitad del presupuesto transferido. Una concentración de recursos que no se traduce en mejor calidad de vida de la población de dichas localidades.

Existen serios problemas de ejecución. En dicho periodo los gobiernos subnacionales ejecutaron en promedio solo el 65% de estos recursos. En el 2021, no se gastaron S/ 4,854 millones que pudieron haberse invertido en construir 24 hospitales de mediana y alta complejidad en todo el Perú o en garantizar el acceso a saneamiento a más de 1.1 millones de personas en las zonas rurales del país.

Así, el sector minería e hidrocarburos genera importantes recursos para el Estado, pero estos no solo no están siendo bien distribuidos, sino que no se invierten en favor de la población. Además, un tema pendiente es si los recursos que sí se ejecutan tienen un impacto en los indicadores sociales.

Los recursos que recibe el Estado por la explotación minera o petrolera no son utilizados para el cierre de brechas sociales y económicas, y esta es una de las principales causas de los conflictos sociales.

¿Qué hacer? ComexPerú presenta las siguientes propuestas: 1) Mejores planes de desarrollo regionales y locales enfocados en el cierre de brechas sociales y económicas con priorización de proyectos de alto impacto. Su elaboración y ejecución deben darse en procesos participativos, transparentes y técnicos para asegurar su cumplimiento. Esta será una ruta clara para el destino de los recursos. 2) Asistencia técnica y profesionalización de funcionarios públicos para mejorar el diseño de proyectos y la calidad de los estudios técnicos. Esto evitará que se generen trabas en su ejecución. PMO para proyectos de gran escala donde el sector privado podría participar activamente para su contratación. 3) Mejoras en el sistema de obras por impuestos que permita fortalecer la colaboración público-privada para impulsar la ejecución oportuna de las obras. 4) Revisar asignación de recursos del canon, así como uso en otras actividades distintas a las de la inversión pública (operación y mantenimiento de obras).

El canon debe ser para el pueblo. El Estado y el sector privado deben trabajar juntos para asegurar su uso eficiente para el cierre de brechas económicas y sociales.