Las cargas regulatorias son tan determinantes para el desarrollo de las actividades económicas que comúnmente son empleadas como una variable para medir la competitividad. Por ello, quienes serán afectados por una regulación buscan exponer sus posiciones a la autoridad antes de que ésta la adopte. Pero, ¿qué pasa si la decisión ya se tomó sin haber tenido la oportunidad de formular comentarios? Participar en procesos previos a la decisión es importante, pero lo es más ejercer un control sobre las actuaciones gubernamentales una vez que éstas han sido adoptadas.

Sin embargo, la idea de cuestionar las cargas impuestas ante el sistema judicial es poco atractiva. Por suerte, nuestro marco legal ha desarrollado una herramienta de control posterior de ciertas actuaciones administrativas: el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Esta herramienta convierte al Perú en un país sui generis, pues una autoridad administrativa -y no judicial- (el Indecopi) puede revisar las actuaciones de las entidades administrativas del gobierno central y subnacional y ordenar su inaplicación cuando sean ilegales o carezcan de razonabilidad, es decir, son arbitrarias o no cumplen con ciertos parámetros de proporcionalidad. Como consecuencia, la autoridad que impone la carga (barrera) no podrá exigir su cumplimiento a la empresa o ciudadano afectado. Además, el funcionario público que incumpla el mandato del Indecopi se enfrenta al pago de una sanción.

En el reporte publicado en el 2023 “Impacto económico de la imposición de barreras burocráticas en el Perú”, Indecopi informó que en el 2022 se promovió la eliminación y ordenó la inaplicación de un total de 6,093 barreras burocráticas ilegales o irracionales (4.3% más que el 2021), lo que representa un costo económico de S/ 82.1 millones. Estos resultados se deben en gran parte a las investigaciones de oficio que realiza el Indecopi y a una estrategia que viene desplegando desde hace algunos años para lograr la eliminación voluntaria de las barreras burocráticas con los funcionarios de entidades públicas de Lima y regiones.

La herramienta de eliminación de barreras burocráticas tiene un impacto tan potente y su diseño es tan particular que no solo ha sido reconocida por el Banco Mundial, sino que también está siendo replicada por El Salvador. Pese a ello, es aún poco conocida y explotada por el sector empresarial y son escasos -por no decir inexistentes- los casos en los que ésta ha sido empleada por gremios y asociaciones, aun cuando una misma barrera afecta a más de una empresa. A veces tenemos los mecanismos que nos pueden ayudar a nuestra disposición, solo necesitamos conocerlos. Que ese sea un propósito de este nuevo año.