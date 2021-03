Claudia Cooper, exministro de Economía y presidenta del directorio de la Bolsa de Valores de Lima

El rol de la política es fundamental, si no conseguimos tener una estabilidad política, un consenso mínimo de hacia dónde queremos ir, va a ser imposible crecer. No hay forma de empezar a crecer de manera sostenida si no tenemos una tranquilidad política mínima en los años que vienen. Y la reforma del Estado va a venir con eso, las decisiones se van a dar en la medida que haya cierta tranquilidad para decidir. Hoy día, como nadie decide, todo está escrito en normas que se contradicen entre sí, y eso hace inviable… por eso estamos perdiendo competitividad.

Además, la desconfianza que hay en este país, hace que el sector privado no confíe en el público y el público en el privado. Necesitamos un líder que nos ayude a generar esos consensos.

Todas esas cosas hay que discutirlas y se tienen que discutir con liderazgo. Por eso el rol de la política es vital, si seguimos en este pleito va a ser difícil llegar a consensos, y como no los tenemos, seguimos sacando decretos de urgencia, decretos legislativos, y al final ninguno se puede aplicar; y el posterior Gobierno contradice al anterior, y uno ve dos normas que van a lo mismo, pero contrarias entre sí. Todo esto genera el “espacio maravilloso” para la corrupción porque entramos a la leguleyada inmediatamente.

“La gente no quiere inestabilidad macroeconómica, no quiere precios altos, no quiere inestabilidad cambiaria. Lo que sucede es que los políticos no se han dado cuenta de que no es tan fácil de mantener”.

Los riesgos es que sigamos dando “tumbos”, creo que cinco años más de esto y vamos a perder la estabilidad que tenemos. Los políticos para legitimarse están arriesgando nuestra estabilidad. Yo espero que eso no ocurra y que en algún momento entremos en razón. No podemos estar vacando presidentes cada dos años, yo no sé quién puede invertir así. No veo una burocracia que decida en esos términos.

Me gustaría agregar que nosotros encontramos un rumbo de crecimiento basado en la inversión privada, la apertura comercial y la estabilidad macroeconómica. Ese es el país que creo que queremos ser, lo que nos faltó fue potenciar las instituciones y creímos que podíamos vivir sin eso.