Los factores Ambientales, Sociales y de Gobierno (EGS por sus siglas en inglés) cada vez están tomando mayor relevancia en un entorno constantemente cambiante. Las organizaciones ya no pueden tomar decisiones sin considerar y evaluar si sus acciones son sostenibles en el tiempo, ya que de no ser así, su reputación y desarrollo económico podrían verse seriamente afectados, puesto que estos dos conceptos están estrechamente ligados el uno con el otro en el contexto actual.

Para entender dichos factores ESG, debemos primero tener claro cuáles son los pilares bajo lo que se rige la Sostenibilidad y por tanto, cual podría ser el esfuerzo de las organizaciones para encontrar un equilibro entre dichos pilares.

En primera instancia, podemos mencionar al pilar Ambiental que implica comprender, evaluar y comunicar cómo la empresa (a través de tecnologías, plantas, procesos y productos) afecta los recursos naturales (aire, agua, suelo, biodiversidad etc.) y cómo se utilizan teniendo en cuenta aspectos como cambio climático, emisiones de gases del efecto invernadero, agotamiento de recursos y contaminación del medio ambiente. En segundo lugar, se encuentra el pilar Social, que engloba a los factores relacionados con las condiciones laborales, comunidades internas y externas, salud, seguridad y diversidad. Cabe precisar que esta última ha tomado mayor relevancia por la creciente conformación de diversos colectivos que buscan la inclusión y el respeto de sus derechos. Finalmente, está el pilar de Gobierno corporativo, que comprende a todos aquellos factores estrechamente relacionados con la compensación de ejecutivos, políticas antisoborno y corrupción; así como también la conformación y estructuración de las juntas directivas de las organizaciones. Este pilar se enfoca en la creación de valor a largo plazo, procesos de buen gobierno para evaluar el impacto de sus operaciones en los pilares ambiental, social y económica.

Como sabemos, el objetivo principal de los factores ESG es servir como parámetros de análisis para todas las compañías, dado que a partir de estas podrán establecer, priorizar y tomar en cuenta cada uno de los ejes temáticos de las variables que involucra los principales sectores de la sociedad, que debido a diferentes acontecimientos o hechos, están constantemente en movimiento y cambios que puede afectar las operaciones de las empresas, así como también, el bienestar de las partes interesadas.

Es ahí donde radica la importancia de su implementación en las estrategias de acción de las empresas, ya que hoy en día es de suma importancia para generar rentabilidad financiera. Por ello, se debe tener en consideración el entorno externo e interno con el fin de conocer lo que realmente moviliza y preocupa a los stakeholders.

De la misma manera, es necesario entender que en el contexto actual las crisis reputacionales relacionadas con las condiciones de trabajo y el impacto ecológico y social son más recurrentes, gracias al rápido esparcimiento de la información por los medios digitales. Es por ello que resulta indispensable compartir o divulgar las actividades e iniciativas relacionadas con los compromisos vinculadas con ESG, pues permitirá que la marca pueda destacar en el sector en donde se encuentra, aumentando así su valor financiero y reputacional.

Para lograr todo esto, Marsh lanzó en este año la herramienta ESG Risk Rating, herramienta de autoevaluación, que permite a las empresas entender su desempeño ESG basado en un enfoque de riesgos relacionados con estas variables, midiendo el desempeño de la compañía, basándose en 18 macrotemas, conforme a estándares internacionales y marcos de referencia de organizaciones líderes como Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board, Task force on Climate-related Financial Disclosures, y el World Economic Forum (WEF). La información recogida en lo que va del año a nivel Latinoamerica muestra que como región tenemos un camino aún por recorrer en afinar no solo temas regulatorios sino también en la adopción de mejores prácticas.