En este contexto, amenazador por un lado, pero lleno de oportunidades por el otro, surge la empresa ambidiestra, que es aquella que tiene un equilibrio entre la explotación exitosa del negocio actual y el trabajo en su transformación para ser más competitivos y sostenibles en el futuro.

Lo dicho, en teoría, no admite discusión, sin embargo cuando vamos al mundo real, empiezan los problemas, algunos de los cuales trataremos en este artículo.

El primer gran enemigo de la empresa ambidiestra es el éxito. El típico pensamiento de no cambiar porque como con lo que hacemos ahora nos va bien, puede ser la antesala de una crisis al ignorar el futuro amenazador que mencionamos anteriormente.

Un segundo problema está en la forma de organizar la empresa. Idealmente se debe crear un equipo paralelo que trabaje en el futuro y que no se contamine con la rigidez de los procesos con que se opera el presente. Esto suena bien para empresas grandes, pero para el resto es difícil al no tener los recursos humanos suficientes. La otra forma de organizarse es usando a las mismas personas que manejan el negocio actual para que trabajen en el futuro, pero esto también es difícil porque usualmente estos tienen una alta carga de trabajo. Y, por último, como solución intermedia, se puede tener una persona o un equipo pequeño liderando el futuro, siendo indispensable lograr la colaboración de las personas que operan el presente. En realidad, ninguna solución es perfecta, pero cualquiera es mejor que no hacer nada.

Otro problema a resolver es el compromiso de los líderes. Estos, sea por su sistema de remuneración, que solo suele premiar el presente, sea por comodidad o sea por no saber proyectarse al futuro, no se involucran suficiente con lo que generan un fracaso anticipado. Siendo así, la empresa ambidiestra solo va a funcionar si tiene los líderes con la capacidad adecuada y con la convicción necesaria como para llevar adelante este difícil reto.